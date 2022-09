Rauma

Areena on erilainen, kun saapuu Oulusta Raumalle. Sen on saanut kokea jääkiekkopuolustaja Ada Ukkola, 24, joka on yksi Rauman Lukon naisten liigajoukkueen uusista pelaajista.

Myös joukkue on erilainen, sillä Ukkola on pelannut aiemmin ainoastaan Oulun Kärppien riveissä pääsarjatasolla. Siellä puolustaja on juhlinut kahdesti SM-kultaa ja -pronssia, mutta nyt pakki saa puolustaa altavastaajan maalia.