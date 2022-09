Porilaistuomari Bomaniin muutos ei vaikuta kuin vain vähän.

Liigaan tulee kaudelle 2022–2023 ensimmäistä kertaa päätoimisia ammattituomareita. Liiga kertoi asiasta maanantaina.

Tarkoituksena on lisätä päätoimisia viheltäjiä vähitellen tulevinakin kausina. Tavoitteena on saada lopulta kaikki tuomarit sellaisiksi, että he voivat tehdä työtä ammatikseen.

Yksi Liigan listalla mukana olevista ammattituomareista on porilainen Antti Boman. Hänen arkensa ei asiassa ratkaisevasti muutu, koska hän on pystynyt elättämään itsensä työllä jo vuosien ajan.

Silti hän ottaa muutoksen tyytyväisenä vastaan.

”Minun tuloihini tai tekemiseeni tämä ei hirveästi vaikuta. Nyt kuukausitulo muuttuu vain kiinteäksi. Muutamalle nuoremmalle tuomarille tämä on kuitenkin iso muutos parempaan päin”, Boman sanoo.

Boman painottaa, että pelkkä ammattilaisuus ei itsessään silti muuta asioita hetkessä paremmiksi. Se kuitenkin rakentaa pohjan, jonka varaan tulevaisuutta on helpompi rakentaa.

”Ei kaikki asiat tule vain sormia napsauttamalla tämän takia paremmiksi. Se ei tee kenestäkään parempaa tuomaria, vaikka hän saisi työstään vakituista palkkaa. Ammattituomarijärjestelmään siirtyminen on silti erittäin merkittävä parannus nimenomaan pitkällä tähtäimellä”, Boman miettii.

”Toivottavasti tämän jälkeen saataisiin lisää osaavia henkilöitä tuomareiksi, kun työssä on realistisesti mahdollista tienata elantonsa. Pitkään tästä on jo keskusteltu ja hienoa, että asia meni nyt ratkaisevasti eteenpäin.”

Bomanin lisäksi ensi kauden päätoimisina tuomareina ovat Liigassa Riku Brander, Mikko Kaukokari, Joonas Kova, Aleksi Rantala, Anssi Salonen ja Kristian Vikman.

Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki uskoo Bomanin tavoin, että muutos on vasta alussa.

”Olen todella tyytyväinen, että saimme tämän valmiiksi. Kyseessä on vasta pitkän tähtäimen suunnitelman ensimmäinen vaihe, mutta pidän tätä erinomaisena starttina”, Kivimäki sanoo Liigan tiedotteessa.