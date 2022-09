Suomi hävisi viimeisen ottelunsa Japanille jäi MM-kisoissa kuudenneksi.

Suomen pelit jääkiekon naisten MM-turnauksessa päättyivät katastrofaaliseen tappioon Japanille, ja Naisleijonien sijoitukseksi jäi kuudes.

Tämä tarkoitti, että seuraavissa MM-kisoissa Suomi pelaisi heikommassa B-tasolohkossa, josta vain kolme parasta pääsee puolivälieriin.

Tai ainakin tätä tappion piti tarkoittaa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n turnaussivuston sääntöihin on nimittäin tehty päivitys kesken kisojen.

Ainakin tiistaina säännöissä kerrottiin vielä, että sijoitusottelussa viidennestä sijasta panoksena on paikka seuraavien kisojen A-tasolohkossa, jossa pelaavat turnauksen parhaiten sijoitetut joukkueet. Asian voi tarkistaa MM-kisojen virallisten sääntöjen arkistoversiosta.

Sunnuntaina virallisista säännöistä oli kuitenkin poistettu maininta ottelun panoksesta. Arkistohausta näkyy, että sääntöjä on muutettu Suomen tappion jälkeen.

Asiasta kirjoitti Twitterissä muun muassa jääkiekkotoimittaja Nicole Haase. Hänen kollegansa Donna Spencer kirjoitti, että paikka A-lohkossa määräytyisikin maailmanrankingin mukaan, eli Suomi säilyttäisi paikkansa.

Riippumatta ensi vuoden lohkosta, olivat Tanskassa pelatut kisat Suomelta historian heikoin suoritus.

Sääntömuutoksesta kertoi Suomessa ensimmäisen jatkoaika.com.

Naisten MM-kulla vei myöhään sunnuntai-iltana pelatussa finaalissa Kanada.

Kanada kukisti loppuottelussa Yhdysvallat maalein 2–1. Brianne Jenner viimeisteli vaahteranlehtipaitojen molemmat täysosumat.

Yhdysvallat voitti 2015–2019 viisi arvoturnausta, mutta viime vuoden MM-kilpailuista lähtien Kanada on ollut lyömätön. Se voitti vuosi sitten kotikisojensa loppuottelussa Yhdysvallat, toisti tempun Pekingin olympialaisissa ja vielä Herningissä.

Maailmanmestaruus on Kanadalle kaikkiaan 12:s. Naisten MM-kilpailuja on pelattu vuodesta 1990 alkaen. Yhdysvallat on kahminut yhdeksän maailmanmestaruutta.

Olympiaohjelmaan naisten jääkiekkoturnaus liitettiin 1998. Kanada on voittanut viisi ja Yhdysvallat kaksi olympiakultaa.

MM-pronssia voitti Tšekki. Se liittyi naisten maailmanlaajuisten arvokilpailujen mitalistiksi Kanadan, Yhdysvaltojen, Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Sveitsin joukkoon.

Tšekki on viime vuosina osoittanut vaarallisuuttaan ja kiusasi jo vuosi sitten Suomea puolivälierissä, mutta Naisleijonat livahti vielä jatkoon 1–0. Torstaina Frederikshavnissa Tshekki voitti Suomen puolivälierässä 2–1.