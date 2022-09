Jokerien ympärillä on riittänyt kuhinaa viime viikot. Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki sanoo Liigan olevan Jokerit ry:n tiedotteiden varassa uuden taustayhtiön osalta.

Jokerien paluu Liiga-kartalle saa odottaa ainakin kauden 2024–25 alkuun asti ja liigapeleistä on kiinnostunut myös Kiekko-Espoo.

Liiga tiedotti torstaina, että kaudelle 2023–24 ei myönnetä uusia lisenssejä. Päätös tehtiin yksimielisesti osakaskokouksessa, joka päätti myös, että reitti Liigaan kulkee Mestiksen kautta.

Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen vetosi haluun rauhoittaa tilanne.

Toimitusjohtaja Kati Kivimäkikin myöntää, että keskittyisi jo mielellään alkavaan kauteen. Alkavan kauden sijaan palstatila on viime aikoina mennyt Jokerien paluuta puuhanneille hankkeille.

Ensin esimerkiksi Teemu Selänteen ja Keijo Säilynojan ympärille rakennettu Naurava Narri oy vetäytyi yrityksistä hankkia Jokerit ja tuoda se Liigaan.

Sittemmin on selvinnyt, että taustalle on löytynyt uusi taustayhtiö, jonka osaomistajiin kuuluu Jokerit ry. Mediatietojen mukaan taustahahmoihin kuuluu myös Joel Harkimo.

MTV:n tietojen mukaan uuden taustayhtiön nimi on Team Jokerit oy. Yhtiön rahoittajia tai taustahenkilöitä ei ole kuitenkaan julkistettu. Iltalehden mukaan myös KHL-Jokerien työntekijät on siirretty jo uuteen yhtiöön.

Liigan suuntaan uuden taustayhtiön vetäjien suunnitelmat ovat yhä mysteeri.

”Olemme Jokerit ry:n tiedotteiden varassa”, toimitusjohtaja Kivimäki sanoo.

Liiga mainitsi tiedotteessaan avoimuuden ja täsmällisyyden arvostettavana asiana.

Onko Jokerien hankkeen vetäjien toimien avoimuudessa ollut hiertäviä kohtia?

”Me itse haluamme rakentaa sellaista maailmaa, jossa on avointa keskustelua. Olemme tulleet itsekin heti ulos, kun on ollut kerrottavaa. Haluamme rohkaista siihen, että asioista voi keskustella avoimesti. Tähän kannustamme myös ympärillämme olevia toimijoita. Avoimuus on tärkeä asia”, Kivimäki vastaa.

Liiga on tehnyt ulkopuolisella taholla vaikuttavuusanalyysin, jossa uuden joukkueen liittymistä käsitellään.

Analyysin sanotaan ohjanneen päätöstä otetun aikalisän suuntaan, mutta Kivimäki ei paljasta yksityiskohtia tutkimuksen tuloksista.

”Siinä on paljon liikkuvia asioita, koska ei ole jätettyjä hakemuksia. Enemmän se on analyysi, jossa on monelta suunnalta koetettu katsoa asiaa”, Kivimäki sanoo.

Jokerien lisäksi Liigaa on lähestynyt myös Kiekko-Espoo, joka on jo aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen Liiga-paikan kaudella 2024–25. Näin ollen paikan havittelijoita voi olla kaksi. Liigan mukaan hakijoiden kohtelun on oltava tasapuolista, mutta joukkueita kohdellaan erillisinä tapauksina.

Liiga käynnistää myös selvitystyön, jossa kartoitetaan asetelmaa kauden 2024–25 lähtökohdista. Selvitystyötä johtaa Liigan hallitus ja siinä on tiiviisti mukana myös Jääkiekkoliitto.

Kivimäki sanoo, että tarkastelussa on iso kuva Liigan osalta. Pohtia pitää hänen mukaansa esimerkiksi sitä, voiko Liigassa olla tilaa useammalle uudelle joukkueelle kaudella 2024–25.

Samoin sitä, miten paljon joukkuemäärää voidaan kasvattaa, jos sitä ylipäätään kasvatetaan ja millainen sarjajärjestelmä tulevaisuudessa on.

Kivimäen mukaan on liian aikaista pohtia sitä, mikä näiden asioiden lopputulema on. Ensin on analyysin ja tutkimisen aika.

”Toivottavasti saamme työrauhan katsoa isoa kuvaa. Kerromme, kun on jotain kerrottavaa.”