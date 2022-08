Leijonien Jukka Jaloselle jatkos­opimus: ”Maa­joukkueessa on oikeanlainen pöhinä päällä”

Jalonen jatkaa Leijonien päävalmentajana kauden 2023–24 loppuun.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen on tehnyt jatkosopimuksen. Jalonen jatkaa Leijonien päävalmentajana kauden 2023–24 loppuun. Jääkiekkoliitto kertoo asiasta verkkosivuillaan.

”Tämä on hyvä paikka työskennellä, ja maajoukkueessa on oikeanlainen pöhinä päällä. Meillä on arvoturnauksiin lähdettäessä aina mahdollisuus menestyä, mistä kuuluu kiitos taitaville pelaajille ja sitoutuneelle, äärimmäisen ammattitaitoiselle johtoryhmälle”, Jalonen kommentoi.

Sopimus sisältää ensi keväänä Tampereella pelattavat MM-kotikisat ja Tšekin MM-kisat keväällä 2024.

”Myös mahdollinen World Cup talvella 2024 luonnollisesti kiinnostaa minua valmentajana”, Jalonen sanoo.

A-maajoukkueen GM Jere Lehtinen iloitsee Jalosen jatkosta.

”On hieno homma, että Jukka jatkaa ja asiasta saatiin sovittua näin hyvissä ajoin. Tämä antaa A-maajoukkueelle rauhan keskittyä tuleviin tapahtumiin, edessä on taas erityislaatuinen kausi, kun pääsemme toisen kerran peräkkäin pelaamaan MM-mitaleista kotiyleisön edessä.”

Jalonen, 59, on toiminut Leijonien päävalmentajana vuosina 2009–2013 ja uudelleen syksystä 2018 alkaen. Jalosen aikana Leijonat on voittanut olympiakultaa (2022) ja -pronssia (2010), kolme MM-kultaa (2011, 2019 ja 2022) ja MM-hopeaa (2021).

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana Jalonen johdatti Nuoret Leijonat kultaan Helsingin MM-kotikisoissa vuonna 2016.