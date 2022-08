Jari Kurri kertoo, että päätti jo toukokuussa luopua Jokereista: ”On selvää, että ulkopuoliset asiat rupesivat häiritsemään tekemistä”

Kurri vetoaa salassapitosopimukseen liittyen Jokerien uuteen omistus­pohjaan.

Kiekkojohtaja Jari Kurri ajeli torstaina mökiltään Jokerien toimistolle Pasilan areenan kupeeseen. Pikku hiljaa alkaa olla viimeiset kerrat, kun Kurri selvittelee Jokerien papereita.

Media on väsymättömällä tarmolla jahdannut Jokereita pitkään, ja entisestään kiihtyvällä tahdilla Venäjän aloitettua helmikuussa avoimen sodan Ukrainaa vastaan.

”Hyvää terapiaa leikata nurmikkoa. Saa päätä vähän tyhjennettyä”, Kurri sanoo.

”On tämä aika show. En oikein tajua. Isot mittasuhteet saa ja paisuu ja paisuu.”

Kurri tarkoittaa Jokerien tapausta, joka on täyttänyt kiekkoihmisten kiinnostuksen ja median palstatilat viime aikoina.

Syksyllä vuonna 2020 Jari Kurri kommentoi Valko-Venäjän tilannetta ja Minskin Dynamoa vastaan peruuntunutta ottelua.

Jokerit jättäytyi pois KHL:stä kesken kauden, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan. Sen jälkeen käynnistyivät kulisseissa keskustelut Jokerien palaamisesta Liigaan. Se vaatisi uskottavan taustaryhmän, rahoituksen ja liigalisenssin hakemisen SM-liiga oy:ltä.

Heti KHL:stä jättäytymisen jälkeen Kurri mietti jatkavansa Jokereissa ja hakevansa edustusjoukkueen omistajuutta ja rahoitusta Liigaan menoa varten.

Jokerit ry hallinnoi ja omistaa tuotemerkin nimeltä Jokerit, ja Kurri vuokrasi sitä KHL:n aikana. Sitä ennen Harry Harkimo kantoi vastuun edustusjoukkueen ja A-nuorten oikeuksista ja velvoitteista.

”Aika nopeasti huomasin, että kirjoittelu ja hyökkäykset minua kohtaan olivat sellaisia, että tein nopean päätöksen oman itseni ja perheeni kannalta.”

”Olen ihan tarpeeksi saanut kärsiä tässä. Ajattelin, että on parempi jäädä sivuun ja alkaa työstää uutta tulevaisuutta.”

Paine alkoi kasvaa liian suureksi Kurrin perheelle ja lapsille. Se oli hänen mukaansa kenties tärkein syy kiekkoilusta vetäytymiseen.

”Oli se aika kovaa. Voit kuvitella, millaista se on ollut. Menee vähän herkälle.”

Kurria ei halua puhua lastensa tilanteesta enempää, niin koville se ottaa.

”Olen itsekin joutunut koville. Sitä ei ole kieltäminen, kun on ollut kauhea ajojahti päällä koko ajan. Onko se [ajojahti] reilua, jokainen voi tehdä oman mielipiteen siitä. Mä en tunne, että se olisi ihan reilua.”

”Joka toinen päivä on ollut joku juttu ja aina samat tarinat ja pohjatarinat. Jos ei keksitä juttua, tehdään jokin lähipiirijuttu tai nimettömiä juttuja.”

Jari Kurri aloitti Jokerien managerina syksyllä 2013 jo ennen seuran ensimmäistä KHL-peliä. Vieressä Jokerien silloinen pääomistaja Harry Harkimo.

Kesän lähestyessä loppuaan tuli julkisuuteen Naurava Narri oy, joka olisi halunnut jatkaa Jokerien perinteitä Liigassa.

Teemu Selänteen ja Keijo Säilynojan vetämä liikemiesjoukko kuitenkin jättäytyi pois Jokerien hankkeesta viime sunnuntaina, kun yhteys Jokerit ry:hyn ja sitä kautta Kurriin katkesi.

Julkisuuteen nousi tieto, että Kurri olisi vaatinut 500 000 euroa tai jopa enemmän Nauravalta Narrilta. Kurri sanoo, ettei voi tästäkään puhua tarkoilla luvuilla, mutta lisää, ettei neuvottelu jäänyt rahasta kiinni vaan muista asioista.

HS:n tietojen mukaan Joel Harkimo tuli kuvaan mukaan oman, toistaiseksi piilossa pysyvän, tukijoukkonsa kanssa. Myös SM-liiga on ollut tietoinen Harkimon kiinnostuksesta, mutta Liigassakaan ei tiedetä tämän taustahenkilöitä.

Onko Harkimo ostanut Kurrilta Jokerien edustusjoukkueen oikeudet?

”Tilanne on semmoinen ja sen pystyn sanomaan, että päätin jo toukokuussa luopua Jokereista”, Kurri sanoo.

”Me ei oikein pystytä juttelemaan [Jokerien tilanteesta], kun on salassa pidettäviä asioita. Se on sitä kautta hankalaa. Yritämme mennä niin kuin pitää mennä.”

Kurri ei tiedä eikä ole kuullut Harkimon mahdollisesta tukijasta tai rahoittajasta, joka olisi Nauravan Narrin taustaryhmän mukaan halukas ostamaan edustusjoukkueen oikeuksien lisäksi entisen Hartwall-areenan.

”Disinformaatiota lyödään esiin niin paljon kuin keretään, ja se sekoittaa vielä enemmän tätä hommaa”, Kurri sanoo.

Kurri ei siis suostu avaamaan Jokerien omistajatilannetta, mutta yhden asian hän tekee selväksi. Hän sanoo, ettei hänellä ole enää mitään tekemistä Jokerien kanssa. Ei A-nuorten rahoittamista, ei mitään.

Tarkempia kuvauksia tivatessa Kurri vetoaa salassapito­velvollisuuteen. Hän antaa epäsuorasti ymmärtää, että se liittyisi Jokerien yhdistyksen suuntaan.

”Olen jäänyt pois Jokereista. Ei ole mitään tekemistä.”

Voisiko salassapitovelvollisuus liittyä vielä KHL:ään, sen Kurri kiistää nopeasti.

”KHL:n suuntaan ei ole mitään siteitä. Ne päättyivät silloin huhtikuussa, kun sarjakausi päättyi.”

Samaan aikaan päättyivät kaikki muutkin yhteistyökumppanuudet ja sponsori­sopimukset, joita oli tehty Suomessa. Vaikka Jokerit sai vuosittain paljon rahaa, noin kymmenen miljoonaa euroa Venäjältä, joutui seura hankkimaan myös toisen mokoman kotimaisilta markkinoilta.

Kun Kurri lähti Jokerien omistajaksi kolme vuotta sitten, hän kuvitteli pyörittävänsä kiekkoseuraa mutta päätyikin palaseksi poliittista peliä.

”Meillä oli yksinomaan urheilulliset tavoitteet ja suomalaisen jääkiekkoilun kehittäminen, kun pelattiin tuommoisessa sarjassa.”

”On selvää, että ulkopuoliset asiat rupesivat häiritsemään tekemistä. Kaikki tekemiset ja päätökset mietittiin aina jääkiekon ja urheilun kannalta. Se oli meidän juttu.”

Kurrilla on pitkä historia Jokereissa. Hän pelasi juniorina Jokerien kaupunginosa­joukkueessa Vuosaaressa, nousi Jokereissa Liigaan ja lähti seurasta Pohjois-Amerikan NHL:ään.

Olisitko uskonut silloin, kun ryhdyit tähän, että Jokerit kiinnostaa näin paljon?

”Tuntuu, että tämä on mennyt ihan hulluksi. Iso mittasuhteet on saanut tämä tarina.”

Kurri, 62, on kuulunut jääkiekkoon joko pelaajana, maajoukkueen johtajana, seurajohtajana tai omistajana pitkälti yli 50 vuotta.

Vaikka moni yksityiskohta kaipaa vielä vastausta, Kurri vahvistaa irrottautuneensa Jokereista. Se aikakausi on häneltä ohi.

Mitä olet ajatellut tehdä, pysyä jääkiekon parissa, toimia jossain muualla tai vetäytyä ansaitulle eläkkeelle?

”En tiedä. Pitää miettiä, istua alas, ottaa happea ja saada oma elämä vähän niin kuin raiteilleen”, hän toteaa.

”Sota on julma. Sitä on edelleen tänä päivänäkin ja tuntuu jatkuvan. Kyllä tässä on huolenaiheita.”

Kun puhelu on päättynyt, Kurri soittaa takaisin. Ehkä tärkein asia jäi sanomatta kyllin selvästi:

“Jos voit vielä laittaa, että haluan kiittää perhettä jaksamisesta.”