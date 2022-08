Harjoitushallissa on muun muassa uusittu kaukalon pohja ja korvattu vanha kaukalo uudella.

Porin harjoitusjäähallissa on kesän aikana tehty mittavia kunnostustöitä, joiden takia seuravuorot alkavat vasta syyskuussa.

Harjoitusjäähallin seuravuorot käynnistyvät normaalisti elokuun puolella, mutta kunnostustöiden myötä jäälle päästään tänä syksynä suunnitellusti vasta syyskuussa.

”Hallissa on uusittu kylmälaatta eli koko kaukalon pohja. Myös vanha kaukalo on purettu ja korvattu uudella, ja lisäksi katsomoita on uusittu. Mikäli kaikki asennus- ja huoltotyöt sujuvat jouhevasti eikä suurempia ongelmia ilmene, päästään vuorot aloittamaan mahdollisesti jo edellisellä viikolla”, hallimestari Jani Rantanen toteaa.

Harjoitusjäähallia käyttäville seuroille tiedotetaan erikseen jäävuorojen alkamisesta. Tavoitteena on, että harjoitusvuorot saadaan käynnistymään viimeistään 12. syyskuuta.