Ässien tilikauden tappio oli lähes 800 000 euroa – Pata on nostanut pelaajabudjettiaan enemmän kuin aiemmin on kerrottu

Operatiivinen tulos painui yli 250 000 euroa tappiolliseksi. Ässien alkavan kauden pelaajabudjetti on 2 miljoonaa euroa.

Pori

Ässien liigajoukkueen toiminnasta vastaava HC Ässät Pori Oy on julkaissut tilikauden 2021–2022 tuloksen.

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kertoi jo aiemmin kesällä, että tappio on satojatuhansia euroja. Yhtiön operatiiviseksi tulokseksi on tarkentunut 262 489,49 euron tappio.

Taloudellisesti Ässien tilikauden merkittäväin tekijä oli Porin kaupungin kanssa solmittu kauppa Isomäki-areenan, eli KOY Porin Jäähallin osakkeista. Ässät ja kaupunki omistivat jäähallin aiemmin yhdessä, mutta Pori osti Ässien 44 prosentin osuuden.

Jäähalli oli kirjattu Ässien taseeseen hieman yli miljoonan euron arvosta. Osakkeista tehtiin 488 192,61 euron käteiskauppa. Ässät kirjasi loppuosan osakkeiden arvosta alas käyttöomaisuuden luovutustappiona 513 117,46 euron edestä.

Operatiivinen tulos oli siis hieman yli 250 000 euroa tappiollinen, mutta luovutustappioiden kirjaaminen teki tilikauden kokonaistuloksen 775 606,95 euroa tappiolliseksi.

Vuotta aiemmin Ässien tulos painui tappiolle hieman yli 30 000 euroa.

Hallikauppa teki Ässistä samalla velattoman yhtiön. Ennen kauppaa yhtiötä puristi yhä hallin saneerauksesta syntynyt laina, jota oli jäljellä noin neljä miljoonaa euroa.

Valtakunnallisen tason tukea Ässät sai valtionkonttorilta. Niin sanotun sulkemiskorvauksen määrä oli hieman alle puoli miljoonaa euroa. Edellisellä tilikaudella 2020–2021 Ässät sai valtakunnallisen tason tukia lähes 850 000 euroa.

Mikael Lehtisen mukaan aiempaa parempi taloudellinen näkymä mahdollisti pelaajabudjetin nostamisen 450 000 eurolla.

Liikevaihtoaan Ässät pystyi kasvattamaan korona-ajan synkimmästä tilikaudesta 2020–2021. Silloin liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa. Päättyneellä tilikaudella se kipusi 5,2 miljoonaan euroon. Ennen koronaa Ässien liikevaihto oli tilikaudella 2019–2020 jopa 6,5 miljoonaa euroa.

”Onnistuimme tavoitteessamme nostaa liikevaihtoa, mutta samalla yhtiön kassatilanne heikentyi koronapandemian jatkumisen vuoksi. Yhtiöllä ei ollut mahdollisuus sopeuttaa kuluja aiemman tilikauden tapaan, sillä valtio ei tarjonnut vastaavia sopeutustyökaluja”, toimitusjohtaja Lehtinen kertoo tiedotteessa.

Ässät kertoo taloustiedotteessaan, että alkavan kauden pelaajabudjetti on 2 miljoonaa euroa. Aiemmin seura on julkisuudessa kertonut, että pelaajabudjetin työluku on noin 1,85 miljoonaa euroa. Viime kaudella pelaajabudjetti oli noin 1,55 miljoonaa euroa.

Edellisen kerran Ässät on lähtenyt kauteen kakkosella alkavalla pelaajabudjetilla kaudella 2015–2016. Lisäksi kesken kauden 2017–2018 Ässät kertoi pelaajabudjetin nousseen yli kahden miljoonan euron.

Pelaajabudjetti kasvaa siis noin 450 000 eurolla. Ässien mukaan noston taustalla ovat halu panostaa enemmän urheiluun sekä etenkin yhtiön aiempaa parempi taloudellinen näkymä.

”Porin kaupungin kanssa tehdyn osakekaupan ansiosta kulurakenteemme järkevöityy ja suhtaudumme tulevaisuuden näkymiin positiivisesti. Pandemian tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta luotamme siihen, että pandemian vaikutukset lievenevät”, Lehtinen sanoo.

”Jääkiekon SM-liiga Oy:n maksama osinko parantaa käynnissä olevan tilikauden tulostamme. Osingon määrä on noin 200 000 euroa. Osa liigaseuroista kirjasi osingon keväällä päättyneelle tilikaudelle, mutta me halusimme tulosvaikutuksen käynnissä olevaan kauteen.”

Nykyisen tilikauden yhteistyökumppanimyynnissä Ässät on saavuttanut 89,65 prosenttia ja kausikorttimyynnistä 49,5 prosenttia viime kauden kokonaismyynnistä.

Lehtisen mukaan Ässien strateginen tavoite on kasvaa viiden kauden aikana johtaa kahdeksan miljoonan euron liikevaihtoa. Tulevan kauden kasvutavoite on yli 15 prosenttia. Lehtinen luettelee ensisijaisiksi kasvun lähteiksi ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan, urheilullisen menestyksen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.