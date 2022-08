60 NHL-ottelua pelannut Ian McCoshen saapuu Poriin vuoden sopimuksella.

Pori

Ässät on saanut liigakauteen lähtevän joukkueensa valmiiksi.

Porilaisten tiedettiin etsivän vielä yhtä puolustajaa. Vapaalle tontille odotettiin kiekollista pakkia, joka tuo osaamista myös ylivoimapeliin.

Puolustuksen viimeinen palanen on kuitenkin fyysinen järkäle, 191-senttinen ja 99-kiloinen Kalifornian kasvatti Ian McCoshen.

”Ian on isokokoinen, fyysinen ja kokoisekseen hyvin liikkuva puoustaja. Hän on erinomainen kamppailija, ulottuva ja häntä vastaan on vaikea pelata lähellä maalia ja kulmissa. Ian on urakoinut viime kaudet isoja minuutteja ja hänen roolinsa ammattilaiskaukaloissa on ollut enemmän puolustava, mutta odotamme häneltä myös osallistumista hyökkäyspeliin”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula taustoitti seuran tiedotteessa.

"Ianilla on todella painava laukaus ja hän liikuttaa kiekkoa nopeasti. Sekä NHL:ssä että AHL:ssä hänen syöttölaatunsa on ollut numeroiden valoissa laadukasta. Yliopistossa hänen roolinsa oli aikoinaan hyökkäävämpi. Sanomattakin on selvää, että hänelle on tarjolla isoa ruutua meidän puolustuksessamme.”

McCoshen, 27, on pelannut urallaan 60 NHL-ottelua Florida Panthersissa. Muuten hän on pelannut ammattilaisuransa AHL:ssä. Viime kaudella McCoshen pelasi Henderson Silver Knightsin riveissä 60 ottelua tehoin 2+9 =11.

Florida varasi McCoshenin toisella kierroksella vuonna 2013. Nuorten MM-kisoissa hän pelasi Yhdysvaltain joukkueessa aikoinaan kahdesti.

Floridan organisaatiossa McCoshen pelasi kolmella kaudella yhdessä ässäkasvatti Juho Lammikon kanssa. McCoshenin Instagram-päivitys lähes kuuden vuoden takaa kertoo, että sittemmin kaksi MM-kultaa voittanut Lammikko ja McCoshen kokivat aikoinaan samassa kalastusseurueessa yllätyksen. Saaliiksi tarttui päivityksen mukaan yli kaksimetrinen hai.

Panthers-vuosien jälkeen McCoshenin NHL-pelaajaoikeudet siirtyivät ensin Chigagolle, sitten Minnesotalle ja lopuksi vielä Vegasille. Niissä seuroissa hän ei kuitenkaan päässyt kokoonpanoon NHL:ssä.

Vaikka McCoshenilla on kokoa ja kovuutta, hänen jäähymääränsä ovat pysyneet läpi uran varsin maltillisina.

”Olen sulavasti luisteleva sisukas puolustaja, joka osallistuu peliin sekä puolustus- että hyökkäyspäässä”, McCoshen kuvaili itseään Ässien tiedotteessa.

”Tuon joukkueeseen kokemusta ja johtajuutta. Haluan olla esimerkkinä nuorille pelaajille harjoituksissa ja otteluissa. Pyrin etenkin kovan työmoraalin kautta näyttämään esimerkkiä.”

Ässissä McCoshen ottaa ensi kauden joukkueen pienimmän pelinumeron. Hän pelaa numerolla 3.