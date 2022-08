Karjalainen iski viimeksi Liigassa pelatessaan peräti 17 ylivoimamaalia.

Jere Karjalainen on pelannut suurimman osan liigaurastaan Tapparassa. Viime kaudella hän kiekkoili KHL:ssä.

Lukko teki vuoden sopimuksen laitahyökkääjä Jere Karjalaisen kanssa. Viime kaudella KHL-joukkue Dinamo Riikan paidassa pelannut Karjalainen on uransa aikana juhlinut Suomen mestaruutta kaksi kertaa Tapparassa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Jeren meille. Hän tuo joukkueeseen paljon, varsinkin lisää tulivoimaa hyökkäykseen. Edellisellä Liiga-kaudellaan hän teki 24 maalia, joista 17 ylivoimalla. Näin ollen ylivoimapelaaminen on varmasti Jeren vahvuus, mutta myös tasakentällisillä tulosta tulee. Kaiken lisäksi Jere on tosi hyvä pelaamaan alivoimaa, eli siihenkin saadaan oiva lisä”, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoo seuran tiedotteessa.

”Me saamme Jerestä aika kokonaisvaltaisen paketin. Ensinnäkin kopissa hän on loistotyyppi: vaatii muilta paljon ja on myös valmis itse tekemään asiat, mitä muiltakin vaatii. Saamme oikeanlaista jämäkkyyttä kopin puolelle ja myöskin kokemusta. Hän tuo arvokasta lisää joukkueeseen.”

Lauantaina Lukko-sopimuksensa allekirjoittanut Helsingin Jääkiekkoklubin kasvatti saapuu maanantaina Raumalle.

”Koin, että Lukko oli tässä vaiheessa uraa paras vaihtoehto. Pääsen taas joukkueeseen, jolla on mahdollisuus voittaa. Lukossa hommat hoidetaan erinomaisesti taustajoukkoja myöten. Lukko on pelannut kyllä aktiivista lätkää ja kun tuossa katsoin joukkueen kokoonpanoa, se näytti siltä, että on mahdollista mennä pitkällekin”, Karjalainen sanoo tiedotteessa.