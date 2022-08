Keskushyökkääjä Dominic Turgeon täydentää Ässien hyökkäyskaluston.

Dominic Turgeon (vas.) on Ässien uusin vahvistus. Viime syksyn harjoituspelissä hän kamppaili St. Louisin Niko Mikkolan kanssa.

Pori

Ässät viimeisteli alkavan kauden hyökkäyskalustonsa tunnetulla kiekkonimellä.

Poriin saapuu AHL-hyökääjä Dominic Turgeon. Nimi on tuttu ennen kaikkea hänen isänsä, NHL-legenda Pierre Turgeonin ansiosta.

Ässien uusi sentteri on itse pelannut NHL:ssä yhdeksän ottelua ilman tehopisteitä Detroit Red Wingsin riveissä. Viime vuodet hän on pelannut lähinnä farmisarja AHL:ssä. VIime kaudella Turgeon edusti Iowa Wildia, jossa 58 otteluun syntyi tehot 6+9=15.

Parhaalla AHL-kaudellaan Turgeon teki tehot 14+18=32. Tehojen sijasta hän onkin profiloitunut Pohjois-Amerikassa puolustavaksi keskushyökkääjäksi. AHL:ssä hän on voittanut mestaruuden vuonna 2017.

26-vuotias Turgeon on 187-senttinen ja 92-kiloinen vasen käsi alhaalla pelaava hyökkääjä. Detroit varasi hänet kolmannella kierroksella vuonna 2014. Vuosi sitten hänen NHL-oikeutensa siirtyivät Minnesotalle.

”Dominic on älykäs pelaaja jäällä niin kiekollisena kuin kiekottomana. Puolustavassa roolissa ja alivoimalla hän on ollut AHL:n eliittiä”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula totesi seuran tiedotteessa.

"Saamme hyvän aloittajan, joka on pelannut sekä yli- että alivoimaa. Lisäksi hän on taitava ruuhka-alueella mistä maalit tehdään.”

Turgeon kuvaa itsekin itseään kahden suunnan pelaajaksi.

"Pyrin puolustamaan tarkasti, mutta pystyn luomaan tilanteita myös hyökkäyspäässä. Haluan myös olla hyvä aloituksissa ja panostan siihen paljon. Tuon joukkueeseen kilpailullisuutta. Pyrin olemaan aina parhaimmillani ja haluan tehdä paljon töitä joukkueen eteen, jotta voitamme otteluita”, sentteri vakuutti Ässien tiedotteessa.

Turgeon tulee ensimmäistä kertaa Eurooppaan, mutta Ässien joukkueessa hänelle on yksi tuttu pelaaja. Hän on pelannut lapsena Denverissä yhdessä Will Graberin kanssa.

Patapaidassa Turgeon pelaa numerolla 71.

Poika ei ole siis pystynyt valloittamaan NHL-paikkaa, mutta isä oli tuttu näky taalaliigassa 20 vuoden ajan. Vuoden 1987 ykkösvaraus pelasi NHL:n runkosarjassa 1 294 ottelua, joissa hän teki huimat tehot 515+812=1 327.

Pierre Turgeon pelasi NHL:ssä kaksi yli sadan pisteen kautta. Paras noteeraus oli 1992–1993, jolloin hän oli pistepörssin kuudes tehoin 58+74=132.

Isä Turgeon muistetaan ennen kaikkea taitopelaajana. NHL:n All Stars -peliin hänet valittiin viidesti. Vuonna 1993 hänet palkittiin sarjan herrasmiespalkinnolla. Pierre Turgeonia pidetään yhtenä parhaista pelaajista, jota ei ole ainakaan vielä valittu lajin kunniagalleriaan Hockey Hall of Fameen.

Pierre Turgeon pelasi aikoinaan viidellä kaudella ässäkasvatti Christian Ruutun joukkuekaverina. Porissa perheiden tiet jälleen kohtaavat, kun pojat Dominic ja Alexander ovat joukkuekavereina.

Myös uuden ässäsentterin setä Sylvain Turgeon teki mittavan, lähes 700 ottelun NHL-uran.