Agenttitoimisto julkaisi Twitterissä Markus Phillipsin siirron Ässiin. Hetkeä myöhemmin twiitti poistettiin.

Pori

Pitsiturnauksessa liikkui huhu, jonka mukaan kahta puolustajaa etsivä Ässät on löytänyt takalinjoilleen yhden uuden miehen.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula pysyi kuitenkin vaitonaisena.

Agenttitoimisto WD Sports & Entertainment julkaisi myöhään perjantai-iltana tiedon, jonka mukaan puolustaja Markus Phillips siirtyy Ässiin vuoden sopimuksella.

Hetkeä myöhemmin agenttitoimisto poisti twiitin Phillipsin sopimuksesta.

Phillips on 23-vuotias kanadalainen. Hän on Los Angeles Kingsin neljännen kierroksen varaus. NHL:ssä Phillips ei ole pelannut. Kolmella viime kaudella hän on pelannut AHL:ssa yhteensä 81 ottelua tehoin 4+13=17.

Phillips on 183-senttinen ja 91-kiloinen. Hän on edustanut Kanadaa niin alle 18-vuotiaiden kuin alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Lue lisää: Patapaidoille Pitsiturnauksen voitto ensimmäisen kerran 18 vuoteen – Lue tuhti paketti pitkän kiekkopäivän tapahtumista