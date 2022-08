Ranskan maajoukkuepuolustajan uusi seura on Neftehimik Nižnekamsk.

Helsingin IFK:n takalinjoilla neljän kauden ajan urallaan kiekkoillut Ranskan maajoukkuepuolustaja Yohann Auvitu jatkaa uraansa Venäjällä.

33-vuotiaan Auvitun uusi seura on Neftehimik Nižnekamsk. Jääkiekkoliiga KHL vahvisti Auvitun yksivuotisen sopimuksen torstaina Twitterissä.

KHL on vaimonsa kotimaahan palaavalle Auvitulle tuttu sarja, sillä hän puolusti kaudella 2018–2019 HK Sotšin riveissä.

Kymmenet jääkiekon MM-kisat pelannut Auvitu on merkittävä vahvistus liigalle, joka on luotu Venäjän pehmeän vallankäytön välineeksi. Ranskalainen on jo toinen viime kauden HIFK-pelaaja, joka siirtyy KHL:ään sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ensimmäinen heistä oli Kyle Broadhurst.

Ässistäkin sarjaan on siirtynyt tulevaksi kaudeksi kaksi pelaajaa. Konstantin Volkov pelaa jatkossa Dynamo Moskovassa ja Shawn Lalonde Dinamo Minskissä. Myös toinen entinen Ässien pelaaja, kanadalainen Nick Merkley siirtyi elokuun alussa Minskiin.

Pohjoisamerikkalaisia pelaajia on päätynyt KHL:ään jo huomattavia määriä ja myös eurooppalaisia pelaajia KHL tuntuu edelleen houkuttelevan. Sota ei ole siis läheskään kaikkien pelaajien vaakakupissa painanut.