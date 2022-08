Ässillä ei ole loukkaantumishuolia ennen Pitsiturnausta – silti puolustajista on pulaa: ”Pakkiparien kanssa minun pitää edelleen miettiä, miten turnauksessa etenemme”

Hyökkäysketjut Ässien ensimmäiseen peliin Raumalla ovat todennäköisesti selvät, ellei viime hetken muutoksia tule.

Karri Kivi on saanut piirrellä uusia taktiikkakuvioita joukkueelle. Puolustajia ei suuremmin ole, hyökkääjissä riittää kilpailua.

Ässät lähtee Pitsiturnaukseen terveellä joukkueella. Ellei viime hetken muutoksia tule, loukkaantuneena ei ole yhtään pelaajaa.

Vaikka kokoonpano on terve, joutuu Ässät silti painimaan pienen ongelman kanssa. Joukkueella on tällä hetkellä käytössä vain seitsemän puolustajaa. Aleksi Heimosalmi on nuorten Leijonien matkassa, eikä siksi pelaa Pitsiturnauksessa.