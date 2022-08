Ulkomaalaisvahvistukset saapuvat Poriin tänään.

Pori

Joachim Rohdin siirtyy Ässiin, kuten Satakunnan Kansa uutisoi kesäkuun lopussa.

Lue lisää: Ässät värväsi kokeneen hyökkääjän viime kauden yllättäjäjoukkueesta – Työmies teki Mikkelissä myös maaleja

Ässät vahvisti Rohdinin, 30, siirtyvän Poriin vuoden sopimuksella. Ruotsalaishyökkääjä edusti kahdella viime kaudella Mikkelin Jukureita. Hän teki Jukureissa kahdella kaudella yhteensä 33 maalia ja 55 tehopistettä.

Ennen kuin laitahyökkääjä tuli Liigaan, hän pelasi lähes 500 ottelua Ruotsin pääsarjassa. Rohdinin meriittilistalta löytyy Ruotsin mestaruus vuodelta 2012.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kertoi seuran tiedotteessa, että hän oli Rohdinin perässä jo aiemmin, mutta silloin hyökkääjä valitsi Jukurit.

”Joachim on vahva ja nopea luistelija sekä kova kamppailija eli todella vahva työmies kahteen suuntaan. Hänellä on ominaisuuksia myös erikoistilanteisiin. Maalinteossa Joachim on ollut Liigassa vahva, sillä häntä enemmän maaleja kahdella edellisellä kaudella on tehnyt vain reilu kentällinen pelaajia”, Kerttula kehui tiedotteessa.

Rohdin puolestaan kertoi halunneensa kokea Suomessa jotain uutta.

”Tavoitteenani on joukkueen menestyksen osalta viettää paras vuoteni Suomessa. Pyrin auttamaan siinä myös tekemällä maaleja”, Ässissä numerolla 72 pelaava Rohdin kommentoi tiedotteessa.

Ässien ulkomaalaisvahvistukset Rohdin, Will Graber, Niklas Rubin ja jo viime kaudelta tuttu Derek Barach saapuvat Poriin tänään. Harjoituspelikausi alkaa perjantaina Rauman perinteisessä Pitsiturnauksessa.