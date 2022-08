Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Ässien viime kauden pelaajista vain yksi on ilman seuraa – suomalaispelaajia on edelleen kohtalaisesti vapailla markkinoilla

Liigajoukkueet palaavat tällä viikolla kesälomansa jälkeen takaisin jääharjoituksiin ja perinteinen Pitsiturnaus on edessä perjantaina. On siis aika katsoa mikä on tilanne jääkiekon pelaajamarkkinoilla ja mihin Ässien viime kauden pelaajat ovat siirtyneet.

Ässien viime kauden pelaajista lähes jokainen on löytänyt itselleen pelipaikan myös täksi kaudeksi.

Pori Ässät palaa tällä viikolla takaisin jääharjoituksiin ja uuden liigakauden alkuun on noin puolitoista kuukautta. Pelaajien kesälomat ovat siis virallisesti ohi. Padan viime kausi oli niin karu, että kaikki haluaisivat unohtaa sen mahdollisimman nopeasti. Pelaajista vain harva ylsi parhaalle tasolleen ja joukkueen suoritus lässähti kasaan pikatahdilla. Tästä huolimatta jumboksi jääneessä ryhmässä tahkonneet pelaajat ovat löytäneet uusia seuroja erittäin hyvin.