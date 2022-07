Varttisen lisäksi Lahteen siirtyy kolme muutakin pelaajaa.

Lahti

Ässät etsii tällä hetkellä kuumeisesti puolustajia joukkueeseensa. Samaa tekee moni muukin ryhmä Liigassa. Pelicans täydensi puolustustaan Ässien edustusjoukkueessa kolme kautta pelanneella Aleksi Varttisella. Euralainen pelasi myös junioriurallaan pääasiassa Ässissä, vaikka hän onkin virallisesti Panelian Raikkaan kasvatti.

Varttinen teki lahtelaisten kanssa yhden vuoden sopimuksen, mutta siihen sisältyy kahden kuukauden koeaika. Viime kaudella Varttinen pelasi Slovakiassa HK Liptovsky Mikulasin joukkueessa.

Pelicans vahvistuu Varttisen lisäksi muillakin pelaajilla. Puolustajat Saku Salminen ja Peter Andersson sekä hyökkääjä Lars Bryggman ovat ensi kaudella Pelicansin pelaajia. Salminen, 22, voitti viime kaudella Suomen mestaruuden kasvattajaseurassaan Tapparassa.

”Hänellä on ollut vaikeuksia ottaa Liigasta vakiopaikkaa, ja nyt hän tulee Lahteen taistelemaan siitä. Nuorella miehellä on isot tavoitteet päästä liigapelaajaksi. On ollut hienoa nähdä, miten hän on tullut sisään meidän harjoittelutoimintaan”, päävalmentaja Tommi Niemelä kuvaili Pelicansin verkkosivuilla.

Ruotsalaiskaksikosta Andersson, 31, saapuu Lahteen Växjöstä ja Bryggman, 29, Malmöstä.

”Andersson on selkeästi kokeneempi pelaaja, joka on pelannut pitkän ja hienon uran SHL:ssä. Voittanut kaksi Ruotsin mestaruutta Växjössä, joten hän tietää, mitä on voittavan organisaation toiminta”, Niemelä kehui.