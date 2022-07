Maksim Matushkin vuoden sopimukseen Tapparan kanssa – Antti Tuomenoksa on seuran uusi urheilupäällikkö

Tuomenoksa aloittaa työssään syyskuussa.

Maksim Matushkinin suurin vahvuus pelaajana on hänen kova laukauksensa.

Tappara tiedotti perjantaina neljästä uudesta pelaajasopimuksesta. Satakuntalaisittain niistä ylivoimaisesti mielenkiintoisin oli Ässissä ihastuttaneen puolustaja Maksim Matushkinin yhden vuoden sopimus. Porissa Matushkin pelasi yhteensä 73 runkosarjapeliä, joissa hän teki 16+30 tehopistettä. Matushkin edusti Tapparaa kaudella 2020–2021.

Muut Tapparan uudet pelaajat ovat Niklas Hübner, Atte Lehikoinen ja maalivahti Vilho Heikkinen . Saksalaispuolustaja Hübner siirtyy Tapparaan DEL:n ERC Ingolstadtista. Seurasiirto on hänen uransa ensimmäinen. Joensuulaislähtöinen Lehikoinen siirtyy Tapparaan Kalpan U20-joukkueesta ja Heikkinen edusti viime kaudella Mestiksen Rokia.

Tappara on nimittänyt Antti Tuomenoksan seuran uudeksi urheilupäälliköksi. Tuomenoksan työnkuvaan kuuluvat muun muassa Tapparan edustusjoukkueen sekä U20-joukkueen rakentaminen kaudesta 2023–2024 lähtien

Tapparan aikaisemman urheilujohtajan Jukka Rautakorven pesti päättyi huhtikuussa, minkä jälkeen hän siirtyi JYP:in päävalmentajaksi.

Lappeenrannasta Tampereelle siirtyvällä 55-vuotiaalla Tuomenoksalla on pitkäaikainen kokemus joukkueen rakentamisesta ja pelaajavalinnoista kotimaisessa Liigassa, jossa hän toimi vastaavissa tehtävissä SaiPassa usean kauden ajan vuosina 2012–2021.

”Tuntuu hienolta siirtyä Tapparaan ja se on samalla hieno haaste itselleni. Olen ollut yhdeksän vuotta pienemmässä seurassa, mutta samoista pisteistä taisteltu koko ajan, välillä voitettu ja välillä otettu turpaan, mutta Tapparan historia on hieno ja perinteet velvoittavat menestykseen. Itselläni on kova halu mennä eteenpäin ja tuoda oma tietotaito mukanani”, Tuomenoksa sanoo tiedotteessa.