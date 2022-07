Kanadan jääkiekkoliittoa, CHL-junioriliigaa ja kahdeksaa pelaajaa vastaan nostettu oikeusjuttu on käynnistänyt suuren skandaalivyyhdin Kanadassa.

Kanadan jääkiekkoliitto on pahoitellut välinpitämättömyyttään, kun se ei tutkinut tietoonsa tullutta hyväksikäyttötapausta.

Kanadassa on vellonut kesän ajan hyväksikäyttöskandaali, jonka keskellä on kahdeksan jääkiekkoilijaa.

TSN kertoi toukokuussa 24-vuotiaasta naisesta, joka oli nostanut oikeusjutun pelaajia, Kanadan jääkiekkoliittoa ja CHL-junioriliigaa vastaan. Naisen mukaan häntä oltiin käytetty seksuaalisesti hyväksi kesällä 2018.

Syytetyt pelaajat pelasivat tuolloin CHL:ssä, ja osa heistä oli mukana voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa Kanadan paidassa tammikuussa 2018.

Oikeuden papereiden mukaan hyväksikäyttö tapahtui Kanadan jääkiekkoliiton järjestämän kaksipäiväisen tapahtuman yhteydessä. Tapahtumassa juhlistettiin MM-kultaa voittanutta joukkuetta.

Syytetyt pelaajat olivat osallistuneet gaalatilaisuuteen ja jatkaneet sen jälkeen iltaa baariin, jossa he tapasivat naisen. He juottivat naiselle useita alkoholijuomia ja humaltuessaan hän joutui eroon ystävistään.

Nainen lähti yhden pelaajan kanssa hotelliin ja harrasti tämän kanssa seksiä. Sen jälkeen pelaaja kutsui muut seitsemän joukkuekaveriaan huoneeseen kertomatta naiselle.

Pelaajat suostuttelivat naisen moniin seksuaalisiin akteihin, läpsivät häntä ja sylkivät hänen päälleen. Kun nainen yritti lähteä huoneesta, häntä uhkailtiin.

Syytteen mukaan nainen itki, pelkäsi ja oli yhä hyvin humaltunut. Pelaajat olivat tuoneet huoneeseen golfmailoja, mikä säikäytti hänet entisestään.

Nainen kertoi kärsivänsä vakavista henkisistä traumoista ja häpeästä, joka vaikeuttaa hänen opiskeluaan, työntekoaan ja intiimejä suhteitaan.

TSN:n mukaan nainen syytti Kanadan jääkiekkoliittoa siitä, että se ei tutkinut tietoonsa tullutta hyväksikäyttötapausta tai rangaissut pelaajia millään tavalla.

Hänen nostamansa 3,5 miljoonan dollarin oikeusjuttu soviteltiin toukokuussa oikeussalin ulkopuolella. Tapaus on kuitenkin pysynyt pinnalla Kanadassa tuon jälkeenkin.

Kanadan hallitus lakkasi myöntämästä maan jääkiekkoliitolle valtiontukea, ja myös useat liiton pääsponsorit lopettivat yhteistyön sen kanssa. The Athleticin mukaan näihin lukeutuivat pankkijätti Scotiabank sekä pikaruokaketju Tim Hortons.

Kun kuohunta asian ympärillä jatkui, 14. heinäkuuta CBC uutisoi Kanadan jääkiekkoliiton käynnistäneen hyväksikäyttötapauksen tutkinnan uudelleen. Liitto julkaisi avoimen kirjeen, jossa se pyysi anteeksi välinpitämättömyyttään.

Maanantaina skandaali sakeni entisestään, kun oikeusasiakirjoista paljastui, että liitto piti erillistä rahastoa seksuaalisesta häirinnästä syytettyjen pelaajien sovintokuluihin.

The Globe and Mail kertoi, että rahastoa kerrytettiin kanadalaisten jääkiekkoilijoiden jäsenmaksuista ympäri maan. Sen suuruus on ylittänyt 15 miljoonaa dollaria.

Kanadalaislehden mukaan jäsenmaksujen ohjautumisesta häirintätapauksien sovintokuluihin ei kerrottu liiton käsikirjassa, jota se jakaa pelaajille ja vanhemmille.

CBC:n mukaan Kanadan jääkiekkoliitto ilmoitti keskiviikkona, että se ei aio käyttää sovintokuluihin enää kyseistä rahastoa.

Toistaiseksi ainakin seitsemän pelaajaa on kiistänyt osallisuutensa hyväksikäyttötapaukseen.

Sportsnetin mukaan he ovat Max Comtois, Sam Steel, Jordan Kyrou, Robert Thomas, Taylor Raddysh, Colton Point ja Kale Clague.