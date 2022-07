Jääkiekon MM-pokaali on torstaina näytillä Porin Kyläsaaressa – Ari-Pekka Selin halusi tuoda ”pojan” kotiin

Porilaisista vuoden 2022 maailmanmestareista tapahtumassa on varmuudella paikalla Selin. Myös Joel Armia ja Juho Lammikko yrittävät Kyläsaareen ehtiä.

Leijonien voittaessa toukokuussa MM-kultaa, oli joukkueessa mukana kolme porilaista. Pelaajina pokaalia pääsivät nostamaan Joel Armia ja Juho Lammikko. Valmentajan roolissa mestaruutta juhli Ari-Pekka Selin.

Nimenomaan Selinin ansiosta MM-pokaali saadaan torstaina näytille Porin Kyläsaaren kylätalolle.

”Selin halusi tuoda pokaalin seudulle, jossa hän on elänyt lapsuutensa ja josta hän on ponnistanut nyt aina maailmanmestariksi asti. ”Poika” tulee siis tavallaan kotiin. Meille tämä on tietysti hieno juttu”, Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehtinen sanoo.

Tilaisuus alkaa Kyläsaaren kylätalolla torstaina kello 17. Maailmanmestareista paikalla on varmuudella Selin. Myös Lammikko ja Armia yrittävät paikalle ehtiä.

”Virallisessa osuudessa jututamme nopeasti Seliniä ja on siellä musiikkiakin tarjolla. Tärkeintä on kuitenkin se, että jokainen paikalle saapuva saa halutessaan kuvata itsensä MM-pokaalin kanssa ja tietysti nimikirjoituksiakin varmasti halutaan”, Lehtinen kertoo.