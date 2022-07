Porilaishyökkääjän kaupassa toiseen suuntaan matkaa Pavel Zacha.

NHL-seura Boston Bruins on kaupannut suomalaishyökkääjä Erik Haulan New Jersey Devilsiin. Sportsnet-sivusto kertoo, että Boston Bruins saa kaupassa itselleen tshekkihyökkääjä Pavel Zachan. 25-vuotias Zacha teki kuluneella kaudella 70 ottelussa 36 pistettä.

Viime kaudella Haula tehoili Boston Bruinsin riveissä 78 ottelussa 44 tehopisteen arvoisesti, tehden 18 maalia ja tarjoillen 26 syöttöä. Haulan 2,3 miljoonan dollarin sopimusta on vielä kausi jäljellä. New Jersey Devils on 31-vuotiaalle porilaiselle uran seitsemäs NHL-seura. Hän on ehtinyt edustaa urallaan myös Minnesota Wildia, Vegas Golden Knightsia, Nashville Predatorsia, Carolina Hurricanesia ja Florida Panthersia. Haula on pelannut 534 NHL-ottelua, joiden aikana hän iskenyt 240 tehopistettä.