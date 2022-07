NHL-tähti Kirill Kaprizov on yrittänyt paeta Venäjältä jo kahdesti – Yhdysvaltain viran­omaiset käännyttivät takaisin

Minnesota Wildin Kirill Kaprizov on ongelmissa, koska häneltä puuttuu voimassa olevasta sopimuksesta huolimatta työviisumi Yhdysvaltoihin.

Minnesota Wildin tähtihyökkääjä Kirill Kaprizov on vaikeuksissa Venäjällä.

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaavan Minnesota Wildin venäläinen tähtihyökkääjä Kirill Kaprizov, 25, on yrittänyt jo kahdesti palata Venäjältä Yhdysvaltoihin siinä onnistumatta, urheilumedia The Athletic kertoi lauantaina.

Kaprizov on käännytetty Yhdysvalloista takaisin molemmilla kerroilla, The Athleticin lähteet kertovat. Ensimmäisellä kerralla hän matkusti Dubain kautta Yhdysvaltoihin, mutta ei päässyt maahan ilmeisesti siksi, että häneltä puuttuu työviisumi.

Kaprizov allekirjoitti viime syksynä Wildin kanssa viisivuotisen sopimuksen, mutta häneltä puuttuu monen muun eurooppalaisen pelaajan tapaan työviisumi. Pelaajat saivat poikkeusluvan, koska viisumien myöntäminen oli jäissä koronaviruspandemian takia.

Seuraavan yrityksensä venäläishyökkääjä teki Karibian saarten kautta. Maahantuloa ei sallittu tälläkään kertaa, jotan Kaprizov palasi toistamiseen Venäjälle.

”Tämä on pelottavaa meille kaikille. On pelottavaa nähdä joku, jonka tunnemme niin hyvin, tällaisessa tilanteessa. Toivomme, että kaikki järjestyy”, Wildin päävalmentaja Dean Evason sanoi The Athleticille.

Kaprizov debytoi NHL:ssä kaudella 2020–2021, jolloin hän iski Wildille 55 runkosarjan ottelussa pisteet 27+24=51. Seitsemän pudotuspeliottelun saldo oli tehot 2+1=3.

Hyökkääjän vauhti kiihtyi viime kaudella: hän tehtaili 81 otteluun komeat pisteet 47+61=108. Kuudessa pudotuspeliottelussa Kaprizov tehoili pisteet 7+1=8.

Venäjälle jumiutunut Kaprizov on vaikeuksissa kotimaassaan, sillä The Athletic kertoi torstaina hänen olevan nyt etsintäkuulutettu. Kaprizovin saama vapautus Venäjän armeijasta umpeutui kesäkuun lopussa, ja häntä voidaan nyt vaatia palvelukseen.

Kaprizov on maalivahti Ivan Fedotovin tapaan osa kansainvälistä poliittista draamaa, johon vaikuttavat Venäjän verinen hyökkäyssota Ukrainassa sekä sitä seurannut Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten jännitteiden kärjistyminen.

Wildin supertähteä syytetään Venäjällä väärennetyn sotilaspassin ostamisesta vuonna 2017. Pelaajan isä Oleg Kaprizov on kiistänyt asian ja kertonut poikansa olleen tuolloin opiskelija, mikä on antanut hänelle mahdollisuuden lykätä sotilaallisia velvoitteitaan.

The Athletic kertoi Wild-leirin vaikuttaneen asiasta puhuessaan poikkeuksellisen tyyneltä ja rennolta, mutta tiedostavan tilanteen äärimmäisen vakavuuden ja herkkyyden: yksikin väärä sana voisi mahdollisesti pahentaa Kaprizovin asemaa.

Wildin general manager eli seurajohtaja Bill Guerin keskusteli The Athleticin mukaan NHL:n varaustilaisuudessa liigan apulaiskomissaarin Bill Dalyn kanssa. Seura työskentelee kulissien takana aktiivisesti yrittäessään saada asiat järjestykseen.