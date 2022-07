Suomalaisten NHL-varausten kokonaismäärä jatkoi loivaa laskuaan Montrealissa.

Montreal/Helsinki

Jääkiekon NHL:n vuotuinen varaustilaisuus toi Kanadan Montrealissa pelaajavarauksen yhteensä 14 suomalaiselle kiekkolupaukselle.

Tilaisuuden kaksi ensimmäistä maalivahtivarausta päätyivät suomalaispelaajille, kun Buffalo Sabres nappasi 41. varausnumerolla JYPin Topias Leinosen ja Seattle Kraken poimi 58. varauksella Kärppien Niklas Kokon. Nuorukaiset torjuivat kiekkoja viime kaudella pääosin seurojensa U20-joukkueissa ja saavuttivat keväällä alle 18-vuotiaiden MM-pronssia.

Leinosta, 18, pidettiin yhtenä draftin parhaista maalivahdeista.

”Hänellä on selkeä työkalupakki NHL:ään. Hän on 195-senttinen ja urheilullinen maalivahti, jolla on kyky tehdä todella haastavia torjuntoja”, Athleticin toimittaja Corey Pronman analysoi sivuston seurannassa.

Seattle oli ennen Kokkoa varannut 49. pelaajana kookkaan Ilves-laituri Jani Nymanin. NHL:n uusinta tulokasta Seattlea pidettiin yhtenä draftin voittajajoukkueista, sillä kärkivaraukseksi povattu kanadalaishyökkääjä Shane Wright putosi yllättäen seuran syliin neljännelle varausvuorolle.

Myös toinen pirkanmaalaishyökkääjä, Tapparan mestarijoukkueessa jo mukavasti vastuuta saanut Topi Rönni varattiin toisella kierroksella, kun Calgary Flames nappasi keskushyökkääjän 59. pelaajana.

Kulonummi ensimmäinen suomalaispuolustaja

Draft-ikäluokan suomalaishuiput Joakim Kemell ja Brad Lambert saivat NHL-varauksensa odotetusti jo avauskierroksella, joskin vasta sen toisella puoliskolla. Nashville Predators poimi tilaisuuden kärkikymmenikköön povatun Kemellin numerolla 17, ja Lambert päätyi Winnipeg Jetsiin 30. pelaajana.

Kolmannella kierroksella Arizona varasi laitahyökkääjä Miko Matikan numerolla 67 ja St. Louis nappasi sentteri Aleksanteri Kaskimäen kuusi numeroa myöhemmin. Ensimmäinen suomalaispuolustaja varattiin sijalla 84, kun Nashville poimi riveihinsä ensi kaudeksi Tapparaan siirtyvän Kasper Kulonummen.

Suomalaisten NHL-varausten määrä painui alle 15:n ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015 varaustilaisuuden. Viime vuonna suomalaisia varattiin kierroksilla 2–7 yhteensä 16, vuoden 2020 varaustilaisuudessa huudettiin 17 suomalaisnimeä.

2010-luvun muhkeimmat suomalaisvuodet nähtiin 2017 (23 varausta) ja 2019 (22).

”TPS-kasvatti” Slafkovsky

Montrealin varaustilaisuus muistetaan tulevaisuudessa historiallisesta slovakialaisjuhlasta, kun laituri Juraj Slafkovsky ja puolustaja Simon Nemec valittiin kahtena ensimmäisenä pelaajana Montrealiin ja New Jerseyyn.

Suomella ei ole kiekkohistoriassaan yhtäkään NHL:n ykkösvarausta, mutta Turun Palloseura voi ottaa Slafkovskyn kärkipaikasta merkittävän kunnian. Slovakialainen saapui TPS:n junioreihin kolme vuotta sitten ja marinoitui turkulaisopeilla olympialaisten maali- ja pistepörssin voittajaksi.

Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus ei juurikaan näkynyt venäläispelaajien draft-osakkeissa. NHL-seurat poimivat riveihinsä yhteensä 23 venäläispelaajaa, joista kolme valittiin avauskierroksella.