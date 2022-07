Suomalaiset ykköskierroksen varaukset menettivät asemiaan ennakkoarvioista. Suomalaisiin päätyneitä seuroja kehuttiin viisaista ratkaisuista.

STT, Helsinki/Montreal

Nashville Predators ja Winnipeg Jets kaappasivat NHL:n varaustilaisuuden ensimmäiseltä kierrokselta suomalaista hyökkäysvoimaa. Predators valitsi JYPin laitahyökkääjän Joakim Kemellin 17. varausvuorolla, ja Jets poimi 30. vuorolla Brad Lambertin Pelicansista.

Verkkojulkaisu The Athletic arvioi molempien joukkueiden varaukset viisaiksi valinnoiksi.

Kemellistä lehti ennusti kärkiketjujen pelaajaa maalintekijän roolissa.

”Kemellistä on kasvamassa kärkiketjujen pelaaja, joka tekee paljon maaleja NHL:ssä”, The Athletic arvioi JYPin hyökkääjän tulevaisuuden näkymiä.

”Hän osaa syöttää hyvin, mutta laukaus on hänen paras aseensa.”

Kemell tipahti varaustilaisuudessa Predatorsin ulottuville talven loukkaantumisen takia. Se häiritsi viime kauden jälkipuoliskoa, ja asiantuntijat muistuttavat aina myös alle 180 sentin pituudesta.

”Häneltä puuttuu kokoa, mutta hän pelaa kovaa, eikä kaihda fyysistä peliä eikä taklauksia”, The Athletic jatkoi arviotaan.

Poile juhli onnekasta ”ryöstöä”

Predatorsin joukkueenjohtaja Jeff Kealty kehui Kemellin monipuolisuutta. The Tennessean -lehti muistutti, että ilman loukkaantumisen aiheuttamaa takapakkia Kemell olisi varattu kärkikymmenikössä tai jopa viiden kärjessä.

”Kemell voi voittaa vastustajan monella eri tavalla”, Kealty totesi lehden haastattelussa.

”Hän ei ole kooltaan suuri, mutta on vahva jaloistaan. Hän pystyy pelaamaan myös ahtaassa tilassa. Ja hänellä on nopea ja muutenkin erinomainen laukaus.”

Predatorsin GM David Poile totesi Predatorsin saaneen Kemellin onnekkaasti.

”Omien ja myös monien muiden seurojen arviointien perusteella tämä saattoi olla tämän varauskierroksen ’ryöstö’. Saimme 17. varausvuorolla pelaajan, jonka olimme arvioineet kymmenen lupaavimman pelaajan joukkoon”, Poile sanoi Tennessean-lehdelle.

Lambertilta odotetaan parempaa

Winnipeg Jets valitsi 14. vuorolla voimahyökkääjä Rutger McGroartyn ja luisteluvoimalla loistavan Lambertin 30. vuorolla. The Athleticin arvion mukaan Jets onnistui varaustilaisuudessa kolmanneksi parhaiten.

Lehden mielestä Jets toimi oikein, kun luotti Lambertin potentiaaliin.

”Lahjakkuuden löytäminen on kaikkein vaikeinta ja tässä on kyse juuri siitä. Lambertista voi kehittyä tehokas hyökkääjä NHL:ään, ja minä luotan siihen”, The Athleticin asiantuntija Scott Wheeler kirjoitti.

”Uskon, että hän pelaa ensi talvena paljon paremman kauden kuin viime talvena.”

Wheeler arvioi Lambertin lahjoiltaan kärkikymmenikön pelaajaksi ja nosti hänet omassa rankkauksessaan esimerkiksi McGroartyn yläpuolelle.

TPS:n slovakialainen hyökkääjä Juraj Slafkovsky päätyi ykkösvarauksensa Montreal Canadiensiin. New Jersey Devils varasti toisella vuorolla slovakialaisen puolustajan Simon Nemecin.

Ykkösvaraukseksi monissa ennakkoarvioissa povattu kanadalainen keskushyökkääjä Shane Wright varattiin neljännellä vuorolla Seattle Krakeniin. Arizona Coyotes varasi ennen häntä yhdysvaltalaisen keskushyökkääjän Logan Cooleyn.

Varaustilaisuus jatkuu tänään kello 20.