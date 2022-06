Tarmo Reunanen teki Lukon kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Rauma

Lukko on vahvistanut rivejään tutulla pelaajalla. Puolustaja Tarmo Reunanen palaa Raumalle kahden vuoden sopimuksella.

Reunasen kausi päättyi vasta muutama päivä sitten, Suomen aikaan aamuyöllä 26. kesäkuuta. Hänen edustamansa Chicago Wolves kaatoi farmisarja AHL:n finaalisarjassa Springfield Thunderbirdsin otteluvoitoin 4–1.

Kesken kauden Hartford Wolf Packista Chicago Wolvesiin siirtynyt Reunanen ei saanut pudotuspeleissä peliaikaa. Runkosarjassa hän pelasi yhteensä 48 ottelua tehoin 3+17=20. Puolustaja saa nimensä myös AHL:n palkintopokaaliin Calder Cupiin.

Wolves on NHL-seura Carolina Hurricanesin farmi.

Äänekoskelta kotoisin oleva Reunanen pelasi aiemmin Lukossa vuosina 2018–2020. Sen jälkeen hän lähti Pohjois-Amerikkaan. Koronan vuoksi Reunasen kausi 2020–2021 alkoi silti Suomessa, mutta Lukon sijasta hän pelasi silloin TuTossa ja HPK:ssa.

”Joukkueessa on monta tuttua jätkää ja pääosin tuttu valmennus. On iso juttu, että koko valmennuksella ja isolla osalla pelaajista on kokemusta voittamisesta ja siitä, mitä se vaatii. Tosi hienoa päästä osaksi tuota ryhmää ja projektia. Toivottavasti pystyn tuomaan voittavan lisämausteen ryhmään mukaan”, Reunanen iloitsi Lukon tiedotteessa.

Pohjois-Amerikassa Reunanen sai tililleen myös neljä NHL-ottelua NY Rangersin riveissä. Lukon ensi kauden liigamiehistössä on nyt kaksi pelaajaa, joilla on NHL-kokemusta: Reunanen ja yhden ottelun Calgary Flamesin maalilla torjunut Artjom Zagidulin.

”Varsinkin ensimmäinen kausi Amerikassa oli hyvinkin epänormaali. Ehkä isoimpana shokkina tuli viikonloppupelit, kun pelasimme kolme peliä kolmeen päivään. Niitä tuli useamman kerran kauden aikana. Ne ovat aika kovia rutistuksia, enkä muista sellaisia Suomessa kokeneeni koskaan”, Reunanen vertaa.

"Odotan, että olemme ihan Liigan kärkijoukkueita. Totta kai haluan olla johtava pelaaja, joka auttaa joukkuetta joka ilta voittamaan keinolla millä hyvänsä. Laitetaan taas työhaalarit päälle ja toivotaan, että pystymme kehittymään kauden aikana joukkueeksi, jolla mahdollisuus voittaa keväällä se kirkkain.”

Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt myönsi Reunasen sopimuksen tärkeyden, kun Lukko tavoittelee menestystä.

”Tarmo on pelannut meillä jo aikaisemmin, joten hän tietää ja tuntee paikat, ihmiset ja tavat entuudestaan. Ja kun tiedetään, että kyseessä on varmasti Liigan eliittitason puolustaja, niin kyllähän tämmöinen sopimus mieltä lämmittää aina tosi paljon”, Sahlstedt sanoi tiedotteessa.

"Tare on iloinen heppu ja tosi aktiivinen kentällä. Hän pystyy pelaamaan kaikkia rooleja. Viidellä viittä vastaan hän on tosi hyvä, mutta niin myös yli- ja alivoimalla. Sellaisia pelaajia ei kuitenkaan puissa kasva, jotka pystyvät siihen näin korkealla tasolla. Kaiken lisäksi kehittymistäkin on tapahtunut siitä, kun hän viimeksi lähti meiltä. Reunaselta on lupa odottaa paljon.”