Eero Elo löysi uuden seuran Sveitsistä – ura jatkuu toiseksi korkeimmalla sarjatasolla

Ässissä mestaruuden voittanut raumalainen on kotiutunut Sveitsiin.

Eero Elo jatkaa pelaamistaan Sveitsissä, jossa hän on pelannut jo kuuden kauden aikana.

Raumalainen hyökkääjä Eero Elo on tehnyt ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen sveitsiläisseura HC Thurgaun kanssa. Joukkue pelaa maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

32-vuotias Elo on pelannut viime kaudet Sveitsissä, jonne hän siirtyi kesken kauden 2019–2020 Rauman Lukosta. Viime kaudella hän pelasi toiseksi korkeimman sarjatason SC Langenthalissa, jossa 21 pelissä tuli tehot 8+9. Sitä edellisellä kaudella Elo oli samaisessa SC Langenthalissa joukkueensa paras pistemies ja teki 46 ottelussa 23+28.

Lukon kasvatti Elo on voittanut Suomen mestaruuden Ässissä kaudella 2012–2013. Ässistä hän siirtyi pelaamaan KHL:ään, jossa Elo vietti kaksi kautta. Sen jälkeen pelipaikka on löytynyt puolikasta Raumalla vietettyä kautta lukuun ottamatta nimenomaan Sveitsistä. Siellä Elo on pelannut pääsarjaa SCL Tigersissa neljän kauden aikana. Nyt hän aloittaa kolmannen kautensa Sveitsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.