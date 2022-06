Hall of Fame

Leijonalegenda Riikka Sallinen on mestari monessa lajissa – Nimettiin jääkiekon kunnia­galleriaan kolmantena suomalaispelaajana

Aiemmin suomalaisista Hall of Fameen on nimetty Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Jääkiekkoilija Riikka Sallinen, 49, on valittu jääkiekon Hall of Fameen.

Naisten jääkiekkomaajoukkueessa Sallinen saavutti MM-hopean lisäksi kuusi MM-pronssia, kaksi olympiapronssia ja kolme EM-kultaa. Hänestä tuli vuonna 2018 45-vuotiaana vanhin olympiamitalin voittanut kiekkoilija.

Sallinen lopetti uransa vuonna 2003, mutta palasi kaukaloon kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2013. Peliuransa hän päätti lopulta vuonna 2019.

JYPin kasvatti pelasi 11 kautta naisten SM-sarjaa voittaen viidesti mestaruuden. Hän pelasi myös Ruotsin naisten sarjassa SDHL:ssä.

Monilahjakkuus Salliselta löytyy mestaruuksia muistakin lajeista kuin jääkiekosta. Kaukalopallossa hän saavutti Euroopan mestaruuden, jääpallossa ja pesäpallossa Suomen mestaruuksia.

Kyseessä on kolmas kerta, kun suomalaispelaaja on saanut kyseisen kunnian. Aikaisemmin kunniagalleriaan on valittu suomalaiset kiekkoilijat Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Twitterissä Selänne onnittelikin Sallista kunniagalleriaan pääsystä.

Sallisen ohella paikkansa kiekkoilijoiden kunniagalleriaan saivat muun muassa ruotsalaisveljekset Daniel ja Henrik Sedin.