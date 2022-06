Vaikea kuvitella, että Coloradon organisaatiossa ketään harmittaa maaliskuinen Artturi Lehkosen hankkiminen, kirjoittaa Esko Kallioniemi.

Maanantaina aamuyöllä Colorado Avalanchen voitonjuhliin päättyneet Stanley Cup -finaalit olivat parasta jääkiekkoa pitkään aikaan. Kun vertailussa ovat nimenomaan loppuottelusarjat.

Juhani Tamminen totesi joskus, että jos maalivahtipelissä on eroa, paremman maalivahdin joukkue voittaa. Tällä kerralla joutuu toteamaan, että toisin kävi. Laajemmassa mittakaavassa väite pitää kyllä paikkansa.

Tampa Bay Lightningin Andrei Vasilevski on tällä hetkellä jopa koko maailman paras maalivahti. Silti kaksi mestaruutta jäivät ilman kolmatta peräkkäistä. Toisessa päädyssä torjunut Darcy Kuemper oli erilainen kuin vuosinaan Minnesota Wildin maalilla. Silti etu oli hallitsevan mestarin hyväksi.

Toki aina on niin, että kesäkuun loppupuolella pelattavaan finaalisarjaan asti venyneet joukkueet ovat myös kärsineimmät ja rikkinäisimmät.

Varsinkin Tampa Bayn puolustus kunnostautui laukausten peittämisessä, jonka seurauksena kuudennen finaalin avauserässä oli vaihe, jolloin sillä oli vain neljä puolustajaa rivissään.

Kaikesta tästä huolimatta finaalisarja oli alusta loppuun huikeaa jääkiekkoa. Tampa Bay taisteli vastaan paljon sitkeämmin kuin piti olla edes mahdollista. Kolhuja ja poissaoloja kertyi ajankohtaankin nähden paljon.

Pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Coloradon Cale Makar oli pelin alussa vaikeuksissa, ja yksi iso virhe riitti tuottamaan hallitsevalle mestarille Tampa Baylle avausmaalin.

Jääkiekko on laji, jossa parhaatkin tekevät virheitä.

Coloradon puolustustaistelu kolmannessa erässä puolestaan on kuin jääkiekon oppikirjamateriaalia. Hallitseva mestari jäi yllättävän aseettomaksi.

Suomalaisessa jääkiekkohistoriassa Coloradon paluu mestariksi on merkittävä rajapyykki. Mikko Rantasesta, Artturi Lehkosesta sekä maalivahtivalmentaja Jussi Parkkilasta tuli Stanley Cup -voittajia. Rantanen ja Lehkonen mukaan laskettuna pelaajia on 14. Parkkila on ensimmäinen suomalaisvalmentaja tällä listalla.

Rantanen on ollut paljon esillä, ja aiheesta. Siinä sivussa on Lehkosesta kuoriutunut varsinainen ratkaisumaalien erikoismies. Toiset peräkkäiset finaalit eivät ole sattumaa. Eikä se, että Lehkonen iski viime vuonna Montreal Canadiensin finaaleihin johdattaneen osuman.

Sen luontaisena jatkumona oli viimeisen pelin voittomaali aamuyöllä maanantaina. Varsinkin, kun Lehkosen sutaisu Rantasen syötöstä kilahti tolpan ulkoreunaan jo avauserässä. Suomalaiskaksikolla oli aikomus olla ratkaisevassa roolissa, ja toteutus onnistui.

Aika hyvin pelaajalta, jota voitiin luonnehtia myös yhdeksi maailman kallispalkkaisimmista koiranulkoiluttajista. Jossain vaiheessa hän oli terveenä sivussa Canadiensin kokoonpanosta. Lenkit silloisen joukkuekaverin Joel Armian perheen koiran kanssa tulivat tutuiksi.

Vaikea kuvitella, että Coloradon organisaatiossa ketään harmittaa maaliskuinen Lehkosen hankkiminen vaihtokaupassa puolustaja Justin Barroniin sekä toisen kierroksen varausvuoroon kesän 2024 varaustilaisuudessa.

Colorado Avalanche katkaisi sittenkin Tampa Bayn dynastian. Kolmas peräkkäinen mestaruus olisi ollut ensimmäinen kerta sitten vuoden 1983. New York Islanders voitti tuolloin peräti neljännen kerran peräkkäin. Montreal Canadiens teki saman kausilla 1976–1979.

Tilasto kertoo kaiken Tampa Bay Lightningin rakennustyön onnistumisesta. Melko lähellä kolmas peräkkäinen lopulta oli.

Veikeä yksityiskohta floridalaisjoukkueen tappiossa on kanadalaishyökkääjä Corey Perry. Kovaotteinen Perry on niittänyt kyseenalaistakin mainetta, mutta silti tuntuu julmalta, että hänelle finaalitappio oli kolmas peräkkäinen.

Perryllä on Stanley Cup -voitto, olympiakulta, maailmanmestaruus ja paljon muuta urallaan saavutettuna. 37-vuotiaana kuitenkin mahdollisuudet NHL:n mestaruuden uusimiseen alkavat vähentyä.