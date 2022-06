Seuran hallitus on jättänyt Etelä-Savon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen.

Savonlinna

Jääkiekon Mestiksessä pelaavan SaPKon tarina Mestis-joukkueena päättyy. Savonlinnan Pallokerhon taustayhtiö on päätetty hakea konkurssiin. Seuran hallitus on jättänyt Etelä-Savon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Seuran taloudelliset resurssit eivät mahdollista toiminnan jatkamista. Itä-Savon tietojen mukaan velkamäärän kerrotaan olevan 226 800 euroa. SaPKon hallituksen kokouksen pöytäkirjasta selviää, että verottaja on asettanut seuralle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen ja saatava on verottajalle yli 65 000 euroa.

Vuonna 1929 perustettu seura jatkaa toimintaansa alemmilla sarjatasoilla. Kuluneella kaudella 2021–2022 SaPKo sijoittui sarjan hännille kolmanneksi viimeiseksi. Joukkue on pelannut Mestistä kaudesta 2006–2007 lähtien. Mestaruutta Savonlinnassa päästiin juhlimaan kaudella 2016–2017.