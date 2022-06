Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Ässillä on keskusteluyhteys Leo Komarovin kanssa: ”Hän kiinnostaisi varmasti myös porilaista yleisöä” – Puolustajat silti hankintalistan kärjessä

Ässien asema pelaajamarkkinoilla on vaatimaton, vaikka seuran maksukyky on noussut. Pelaajien hintapyynnöt ovat pysyneet toistaiseksi viime kauden tasolla. Ässien katseet uusien puolustajien hankinnassa on suunnattu pääasiassa Pohjois-Amerikkaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Leo Komarov kiinnostaa Ässiä. Hänen kanssaan on keskusteltu keväästä lähtien, mutta mikään ei ole tässä vaiheessa varmaa.

Pori Ässien kehitysjohtajalla Tommi Kerttulalla on monta rautaa tulessa. Ensi kauden kokoonpanoon pitäisi löytää vielä useampi lisäpalanen. Hankintalistan ykkösprioriteettina ovat uudet puolustajat. ”Puolustukseen etsimme vähintään kahta laadukasta vahvistusta. Hyökkäykseenkin on edelleen tulossa ainakin yksi pelaaja lisää”, Kerttula kertoo.