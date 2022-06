Tampa Bay Lightningin Nikita Kutšerov ei pystynyt jatkamaan pelaamista poikittaisen mailan jälkeen NHL-finaalien kolmannessa ottelussa.

Jääkiekon NHL:n Stanley cup -finaalien kolmannen ottelun puheenaiheeksi nousi tilanne, jossa Tampa Bayn hyökkääjä Nikita Kutšerov loukkaantui.

Kutšerov luisteli kiekon kanssa laidan lähellä, kun Colorado AValanchen puolustaja Devon Toews iski häntä poikittaisella mailalla.

Kutšerov kaatui ja liukui päin laitaa. Ennen kaatumista Kutšerovin jalka taittuu. Kutšerov ei pystynyt jatkamaan peliä.

Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper ei kertonut vamman laadusta vielä ottelun jälkeen. Hän sanoi, että asiasta kerrotaan tiistaina.

Cooperilta kysyttiin mielipidettä taklauksesta ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

”Kun kysyy tuollaisen kysymyksen, haluaa vastauksen, jonka kaikki täällä jo valmiiksi tietävät. Tämä on peliä. Tämä on kontaktipeliä. Mutta pelaajat tietävät, mitä he tekevät. Fiksut pelaajat tietävät, mitä tekevät mailallaan. Kaikki näimme sen”, Cooper sanoi TSN:n mukaan.

Kutšerov oli joukkueensa tärkeimpiä pelaajia ottelussa. Hän syötti kaksi Tampa Bayn maalia, kun joukkue kavensi finaalisarjan otteluvoitot lukemiin 1–2.

Kutšerovin putoaminen joukkueesta olisi valtava takaisku Tampa Baylle. Hän on tehnyt 20 pudotuspeliottelussa 26 pistettä. Runkosarjassa Kutšerov pelasi 47 ottelua, joissa syntyi peräti 69 pistettä.

Tampan pelaajista ruotsalaispuolustaja Viktor Hedman tuomitsi taklaustilanteen.

”Se oli tilanne, jollaisia ei haluta nähdä. Se oli vaarallista peliä.”

Tampa Bay voitti finaalisarjan avausvoittonsa kukistamalla Coloradon selkein lukemin kotikaukalossaan maalein 6–2. Samalla Tampa Bay kavensi ottelusarjan lukemiin 1–2.

Mikko Rantanen oli syöttäjänä Coloradon molemmissa maaleissa ja hän säilytti paikkansa finaalisarjan tehokkaimpana pelaajana. Hän on antanut seitsemän maalisyöttöä.

Pudotuspelien pistepörssissä Rantanen on nyt kuudentena 24 tehopisteellään ( 5+19).