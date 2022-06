Ässien valmennus nimesi joukkueelle odotetun kapteenin – ”Hänestä on huokunut jokaisessa kommentissa ylpeys ja jokaisessa harjoituksessa esimerkin näyttäminen”

Ässiin palannut Jesse Joensuu on ensi kaudella joukkueen kapteeni.

Pori

Ässät valitsi ensi kauden kapteeninsa poikkeuksellisen aikaisin. Yllätystä valinta ei sisältänyt.

Kasvattajaseuraansa kahden vuoden sopimuksella palannut Jesse Joensuu on Ässien uusi kapteeni. Valinnan teki Ässien valmennusjohto jo harjoituskauden alussa.

”Jesse on meille loistava keulakuva tähän vaiheeseen. Hän on odottanut paluuta Ässiin, ja hänestä on huokunut jokaisessa kommentissa ylpeys ja jokaisessa harjoituksessa esimerkin näyttäminen”, Ässien päävalmentaja Karri Kivi kommentoi seuran tiedotteessa.

Ässien merkitystä läpi uransa korostanut Joensuu, 34, arvostaa kapteeniuden korkealle.

”On tämä ehdottomasti huikean hieno kunnia. Ehkä kuitenkin siitä kunniasta nauttimisen aika on myöhemmin.”

"Olen erittäin iloinen, että kaikki odotukseni liittyen joukkueen toimintaan ovat ylittyneet. Joukkueen harjoittelu on ollut määrätietoista ja arki laadukasta”, Joensuu kehui Ässien tiedotteessa.

Joensuu ei ole toiminut koskaan aikaisemmin ammattilaisurallaan kapteenina, mutta Jokereiden KHL-joukkueessa hän lukeutui johtavien pelaajien joukkoon ja toimi varakapteenina neljän kauden ajan.

”On ollut hienoa olla osa Ässien joukkuetta, joukkuekaverit ovat aina olleet minulle tärkeitä. Täällä meni todella vähän aikaa siihen, että koin kuuluvani joukkueeseen ja tunsin joukkueen kanssa yhteenkuuluvaisuutta.”

Joensuulla on selvät ajatukset siitä, millainen kapteeni hän haluaa Ässille olla.

”Toivottavasti olen kapteenina auttamassa, että koemme kaikki ilot ja surut yhdessä. Toinen asia on se, että haluan tehdä jokaisena päivänä parhaani ja näyttää esimerkkiä nuorille pelaajillemme ja koko joukkueelle. Elämässä ja urheilussa parhaansa tekeminen päivästä toiseen on todella iso arvo.”

"Näihin kahteen asiaan olen panostanut siitä lähtien, kun aloitimme harjoittelun ja joukkueena olemisen.”

Joensuu on Ässien seurahistorian 18. kapteeni. Viime kaudella C-kirjain oli Jarno Kärjen pelipaidassa.

Ensi kauden muun kapteenistonsa Ässät julkaisee vasta lähempänä kauden alkua.