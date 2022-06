Ässät pelaa eniten kotipelejään lauantaisin. Kaksi joukkuetta tulevat Ässille ja Lukolle tutuksi heti kauden alussa.

Liiga julkaisi torstaina ensi kauden otteluohjelmansa.

Ässät aloittaa kautensa kahdella vierasottelulla. 14. syyskuuta vastassa on Ilves ja 16. syyskuuta TPS. Kauden ensimmäinen kotipeli on lauantaina 17. syyskuuta ja vastassa on silloin JYP. Ässien runkosarjan viimeinen peli on 11. maaliskuuta, kun Sport vierailee Porissa.

Lukko aloittaa pelinsä 16. syyskuuta vieraspelillä JYPin kanssa ja Ässien tapaan joukkueen ensimmäinen kotipeli on lauantaina 17. syyskuuta. Silloin TPS vierailee Raumalla.

Ässät pelaa kotiotteluistaan 12 lauantaina, 8 keskiviikkona, 7 perjantaina, 2 torstaina ja yhden sunnuntaina.

Kauden ensimmäinen Ässien ja Lukon on edessä vasta 21. lokakuuta. Silloin paikallisvastustajat iskevät yhteen peräkkäisinä päivinä. Ensin perjantaina Porissa ja sen jälkeen lauantaina Raumalla.