Tampa Bay tavoittelee jo kolmatta peräkkäistä Stanley Cup -mestaruuttaan, mutta Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen edustama Colorado voi olla sille liian kova pala.

Eihän tällaisen pitänyt olla mahdollista enää nykyaikana. Tampa Bay Lightning rakentaa NHL:ssä dynastiaa, joka heittää ajatukset viime vuosisadalle.

Keskiviikkona alkavissa Stanley Cup -finaaleissa Colorado Avalanchea vastaan pelaava Tampa tavoittelee jo kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan. Siihen on yltänyt viimeksi New York Islanders, joka voitti peräti neljästi putkeen vuosina 1980–1983.

Jo Tampan selviäminen finaaleihin kolmatta kertaa peräkkäin on aivan poikkeuksellista. Siihen oli pystynyt viimeksi Edmonton Oilers vuosina 1983–1985.

Nuo 1980-luvun Islanders ja Oilers ovat viimeisimmät joukkueet, jotka NHL ja sen kunniagalleria Hall of Fame ovat tunnustaneet virallisesti dynastioiksi.

Kolmas mestaruus putkeen olisi sinetti sillekin, ettei Tampaa nähtäisi vain poikkeusaikojen menestyjänä. Sen kumpaakin aiempaa mestaruuskautta varjostivat pandemia ja siitä seuranneet rajoitustoimet.

Dynastioiden piti olla mennyttä maailmaa vuonna 2005 asetetun NHL:n palkkakaton myötä. Se on tasannut joukkueiden voimasuhteita yhdessä perinteisen varausvuorojärjestelmän kanssa.

Näistä lähtökohdista ratkaisevan edun voi saada fiksulla ja kärsivällisellä joukkueen rakentamisella. Sekä Tampaa että Coloradoa pidetään malliesimerkkeinä tästä, vaikka ne onkin koottu hieman eri painotuksilla.

Yksinkertaistettuna finaaleissa ovat vastakkain puolustava, fyysinen ja kokenut Tampa sekä hyökkäävä, nopea ja taiturimainen Colorado.

Colorado on täynnä hyökkääjätähtiä, kuten Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon ja Gabriel Landeskog, mutta sen pistepörssiä johtaa pudotuspeleissä sensaatiomainen puolustaja Cale Makar.

Artturi Lehkonen (62) ja Mikko Rantanen (96) kokoontuivat juhlimaan Colorado Avalanchen maalia konferenssifinaalien toisessa ottelussa Edmonton Oilersia vastaan 2. kesäkuuta.

Ykkösnimet Tampassa ovat kapteeni ja maalitykki Steven Stamkos, pisterohmu Nikita Kutsherov ja tehopuolustaja Victor Hedman. Lisäksi sillä on selvänä valttinaan loistovireinen huippuvahti Andrei Vasilevski.

Tampan jatkuvan menestyksen taustalla mainitaan toistuvasti poikkeuksellinen joukkuehenki.

Ranskalainen hyökkääjä Pierre-Édouard Bellemare, 37, tuli nimenomaan sen perässä, kun hän siirtyi täksi kaudeksi vapaana agenttina Coloradosta Tampaan.

”Minua kiehtoi, mitä tässä organisaatiossa ja sen pukukopissa on”, hän selitti NHL.comille.

Bellemaren mukaan Tampan pelaajat puhuivat harjoitusleirin alusta asti paljon itsensä uhraamisesta joukkueen eteen.

”Että se on syy, miksi tämä joukkue on mennyt pitkälle. Kärkipelaajat eivät välitä pisteistä tai sellaisesta. Heille on ok olla kärsivällisiä, pelata joukkueen järjestelmällä eikä yrittää kehitellä omia juttuja.”

NHL:n yllätyksellisyyden huomioiden on miltei ihme, että finaalisarjassa kohtaavat joukkueet, jotka luettiin suurimpien suosikkien joukkueisiin jo kauden alussa.

Niiden tiet viimeiselle esteelle ovat kuitenkin olleet kovin erilaiset.

Colorado voitti läntisen konferenssin runkosarjan ja jyräsi kolmen pudotuspelikierroksen läpi häviämällä vain kaksi ottelua, kummankin St. Louisille. Nashville ja Edmonton kaatuivat suoraan voitoin 4–0.

Tampa viiletti suuren osan kaudesta hieman tutkan alla, sillä itäisen konferenssin ja koko liigan runkosarjan voitti näytöstyyliin sen kotiosavaltion Floridan Panthers.

Pudotuspelien toisella kierroksella Tampa näytti Floridalle kaapin paikan voitoin 4–0, mutta muuten sillä oli vaikeampaa: Toronto kaatui ensimmäisellä kierroksella vasta seitsemännessä ottelussa, ja konferenssifinaaleissa New York Rangers oli jo karussa voitoin 2–0.

Coloradon viimeisin mestaruus on vuodelta 2001, ja tähtiloistostaan huolimatta sillä on riveissään vain kaksi Stanley Cup -mestaria: Darren Helm (Detroit 2008) ja André Burakovsky (Washington 2018). Heidän lisäkseen finaaleissa ovat pelanneet vain Andrew Cogliano ja Artturi Lehkonen.

Kiinnostavin tapaus on laitahyökkääjä Lehkonen, joka pelasi finaaleissa viime kaudella Montreal Canadiensin paidassa – eli Tampaa vastaan.

Puolustaja Cale Makar on Coloradon paras pistemies.

Montreal valahti finaalijoukkueesta tämän kauden huonoimmaksi NHL-joukkueeksi. Lehkonen oli mukana taaperruksessa, kunnes hänet kaupattiin Coloradoon maaliskuun lopussa. Montreal sai vaihdossa puolustajalupaus Justin Barronin, 20, sekä toisen kierroksen varausvuoron. Joidenkin arvioiden mukaan paremmat kaupat teki Montreal.

Harva sanoisi enää niin.

Lehkosta pidetään raatajana eikä minään mailataiturina. Hänen peliälynsä on kerännyt runsaasti kiitosta pudotuspelien aikana, etenkin viime otteluissa Rantasen rinnalla.

”Lehkosella on ollut aivan oleellinen osa Rantasen kuivan kauden lopettamisessa”, urheilukanava ESPN huomautti nimetessään Lehkosen pudotuspelien aliarvostetuimpien tähtien joukkoon.

Toden totta.

Pudotuspelien alussa Turun Palloseuran kasvatit Rantanen, 25, ja Lehkonen, 26, pelasivat eri ketjuissa. Tehopelaajana tunnettu Rantanen aloitti seitsemällä ottelulla ilman maaliakaan. Viime kierroksella Edmontonia vastaan hän teki maalin jokaisessa neljässä pelissä.

Lehkonen vei Coloradon henkilökohtaisesti finaaleihin jatkoaikamaalilla – aivan kuten oli vienyt Montrealin viime vuonna. Hän on tehnyt pudotuspeleissä jo kuusi maalia, yhden enemmän kuin Rantanen.

Coloradon hyökkäyspeli on vaikuttanut suorastaan ylivoimaiselta. Se on tehnyt pudotuspeleissä keskimäärin peräti 4,6 maalia ottelussa. Tampan luku on 3,1.

Toisaalta: Jos jokin joukkue pystyy nollaamaan Coloradon, se on varmasti juuri Tampa.