Aleksi Laakso saa Ässissä pelinumeron 90.

Ässät on tehnyt yksivuotisen sopimuksen puolustaja Aleksi Laakson kanssa.

32-vuotias Laakso on todella kokenut puolustaja. Hän on pelannut urallaan jo 494 runkosarjaottelua Liigassa. Kaiken kaikkiaan hän on tehnyt Liigassa pisteet 34+91. Viime kaudella Laakso pelasi Pelicansissa ja teki 38 ottelussa pisteet 3+4. Hän sai Lahdessa peliaikaa keskimäärin noin 15 minuuttia ottelua kohden. Hänen tehotilastonsa jäi kolme maalia plussalle.

Laakso on pelannut urallaan Pelicansin lisäksi Bluesissa, Sportissa, HPK:ssa ja HIFK:ssa. Yhden kauden aikana hän pelasi myös itävaltalaisessa EBEL-liigassa Graz99ersissa ja loppukauden sekä pudotuspelit Tanskassa Rungsted Seier Capitalsissa.

”Aleksi on kokenut kotimainen puolustaja ja haimme sellaista nuoren pakistomme tueksi. Hän on joukkuepelaaja ja huippu-urheilija viimeisen päälle. Aleksi on erittäin vastuullinen kaveri ja näyttää omalla esimerkillään suuntaa. Hänen persoonansa sopii loistavasti tähän porukkaan”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kommentoi tiedotteessa.

"Viime kausina hän on profiloitunut enemmän puolustussuuntaan ja laadukasta puolustuspelaamista me häneltä odotammekin. Tätä tukee se, että Aleksin pelin sisäiset puolustuspelilukemat ovat olleet erinomaisia. Aleksi on pelaajana aktiivinen, liikkuu hyvin ja pystyy tukemaan hyökkäyksiä”, Kerttula jatkaa.

”Ässät on legendaarinen seura ja perinteet ovat tiedossa. Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta. Haluan näyttää omalla esimerkilläni esimerkkiä joukkueessa ja pelata sitkeää, monipuolista ja periksiantamatonta peliä”, Aleksi Laakso kommentoi tiedotteessa.

Aleksi Laakso pelaa Ässissä numerolla 90.