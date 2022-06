24-vuotias Otto Somppi pelaa Raumalla ensi kaudella.

Lukko on solminut yksivuotisen sopimuksen keskushyökkääjä Otto Sompin kanssa, raumalaisseura tiedotti maanantaina.

Somppi, 24, saapuu Suomeen Pohjois-Amerikasta, jossa on pelannut NHL-menestyjä Tampa Bay Lightningin farmijoukkueessa Syracuse Crunchissa AHL:ää jo kaudesta 2017–18 saakka.

”AHL:ssä sujui hieman vaihtelevasti pelit, ja nyt tuntui siltä, että on aika vaihtaa maisemaa ja päästä eri ympäristöön”, Somppi taustoittaa Lukon tiedotteessa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sompin on määrä pelata kokonainen kausi Liigassa. Takana on toistaiseksi vain yhdeksän pelin lainapyrähdys Lahden Pelicansissa, jota Itä-Helsingin Kiekon kasvatti edusti koronaviruspandemian sekoittamalla kaudella 2020–21.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt uskoo, että keskushyökkääjä Somppi nostaa koko joukkueen tasoa.

”Se, että pystyy olemaan tehokas ja silti äärimmäisen sitoutunut ja hyvä puolustamaan, tekee sentteristä tärkeän, ja Otossa nämä asiat ovat selkeästi kohdillaan. Hän voittaa aloituksia ja puolustaa äärimmäisen tunnollisesti ja pystyy siitä huolimatta hyökkäämään hyvin”, Sahlstedt kertoo tiedotteessa.

Parhaimmalla AHL-kaudellaan Somppi takoi 26 (12+14) tehopistettä 32 ottelussa.

”Kaiken kaikkiaan pidän Otto Somppia pelaajana, jota ihmisten kannattaa seurata tosi tarkasti. Hän on yksinkertaisesti hemmetin hyvä pelaaja ja arvokas joukkueelle. Hän tulee näyttämään kyntensä ensi kaudella Liigassa”, Sahlstedt jatkaa.

188-senttinen ja 87-kiloinen sentteri laukoo vasemmalta ja liittyy Lukon vahvuuteen ensi viikolla.