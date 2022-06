Pospisil pääsee pelaamaan Lappeenrannassa jälleen Pekka Virran valmennuksessa.

Lappeenranta

Liigassa pelaava SaiPa vahvistaa hyökkäystään kolmella ulkomaalaispelaajalla.

Heistä mielenkiintoisin nimi on 26-vuotias slovakialainen Kristian Pospisil. Hän pelasi Lukossa kolmen kauden aikana, mutta siirtyi kesken viime kauden Sveitsiin Davosiin. Lukossa Pospisil voitti myös Suomen mestaruuden SaiPaa nykyään valmentavan Pekka Virran alaisuudessa. Parhaalla kaudellaan Lukossa hän teki 54 pelissä tehot 15+19.

”Kristianilla on ehkä ihan viimeinen steppi vielä ottamatta tasaisuudessa, että hän pystyy olemaan johtava pelaaja illasta toiseen, mutta hänellä on ominaisuuksia joita on vain harvalla pelaajalla tässä Liigassa. ”Kiko” pystyy tekemään todella näyttäviä maaleja, hän on äärimmäisen kova taklaamaan, fyysinen, iso, kaikki huippupelaajan elementit”, Virta sanoo SaiPan tiedotteessa.

Kanadalainen Jaedon Descheneau, 27, puolestaan siirtyy SaiPaan Liigan hopeajoukkue TPS:stä, johon hän meni kesken kauden Ruotsin Malmöstä.

Yhdysvaltalainen Kevin Fitzgerald, 25, aloittaa ensimmäisen kautensa ammattilaisena. Viisi viime kauttaan hän on pelannut St. Cloudin yliopistojoukkueessa Minnesotassa.

Descheneaun ja Pospisilin sopimukset ovat yksivuotisia, Fitzgeraldilla on ensi kauden lisäksi sopimuksessaan optio.