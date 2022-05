Tšekki voitti Yhdysvallat pronssiottelussa. David Pastrňák teki kaksi maalia ja toiseen erään maalille vaihdettu Ilveksen Marek Langhamer piti maalinsa puhtaana.

Tampere

Jääkiekon MM-kisojen päätöspäivään saatiin suomalaista sivumakua jo pronssiottelussa, kun Suomen ja Kanadan finaalia vasta odotettiin.

Tšekki sai katkaistua vuosikymmenen mittaiseksi venyneen mitalittoman putkensa, kun Yhdysvallat maalein 8–4 . Tšekkiä valmentaa aiemmin Leijoniakin luotsannut suomalaisvalmentaja Kari Jalonen.

Tšekin edellinenkin mitali oli Suomen isännöimistä kisoista vuodelta 2012. Sen jälkeen Tšekki on ollut kolme kertaa pronssiottelussa, mutta hävinnyt joka kerta.

Kun Jalonen haki mitaliaan, hän sai raivokkaat suosionosoituksen Nokia-areenan lehtereille saapuneelta yleisöltä. Hetken tunteikkuus näkyi vielä liki tunti pelin päättymisen jälkeen, kun Jalonen saapui kommentoimaan pelin tapahtumia.

”Se oli erityistä. Tiesin heidän olevan takanamme. Tämä turnaus on ollut kerran elämässä -kokemus, ja se oli hyvin tunteikas hetki. Tällaista on kiekkoelämä, tunteet menevät ylös ja alas. Nyt jätkät laulavat, juovat ja juhlivat. Nyt on sen aika”, Jalonen sanoi.

Jalonen viittasi kommentillaan paitsi suosionosoituksiin myös ylipäätään valmentamiseen Suomessa pelattavassa MM-turnauksessa sekä Tšekin vaiheisiin turnauksen aikana.

Jalonen kuvasi Tšekin matkaa mitaleille kuoppaiseksi. Alkusarjaan mahtui esimerkiksi tappio Itävallalle, mutta muiden pelien tulokset riittivät lohkon kolmospaikkaan. Puolivälierässä Jalonen voitti Helsingissä Toni Söderholmin valmentaman Saksan. Tunteikas hetki varmasti sekin, sillä Söderholm oli puolustajana HIFK:n varakapteeni, kun Jalonen luotsasi Helsingin IFK:n Suomen mestariksi vuonna 2011.

Välierässä Tšekki jäi täysin aseettomaksi, kun Kanada jyräsi finaaliin.

Pronssiottelussakin Tšekki oli kahteen otteeseen kahden maalin tappioasemassa, mutta sai käännettyä ottelun nopeilla osumilla kolmannen erän alussa.

Välierässä tarpeettoman jäähyn ottanut David Pastrňák kantoi nyt harteillaan sankarin viittaa. Hän tasoitti ottelun päätöserän ensimmäisellä minuutilla ja vei ajassa 43.37 Tšekin jo kahden maalin johtoon. Välissä osui Roman Červenka.

”Olen sanonut, että tarinani on kirjoitettu tähtiin. Uskon, että myös se erä oli kirjoitettu tähtiin. Jotenkin ansaitsimme sen”, Jalonen sanoi.

Jalonen kiitti sitä, että joukkue ei menettänyt positiivisuuttaan missään vaiheessa. Ei edes ensimmäisen erän jälkeen, kun Yhdysvallat iski kolme maalia.

”En ole taikuri, vain valmentaja. Ensimmäisessä erässä teimme kolme isoa virhettä, ja he tekivät maalin jokaisesta. Silti pysyimme positiivisina pukukopissa”, Jalonen sanoi.

Jalosen ohella toinen paikallissankari ottelussa oli maalivahti Marek Langhamer. Ensimmäisen erän kolme maalia päästi Arizonan NHL-vahti Karel Vejmelka, mutta toiseen erään maalille luisteli Langhamer.

Ilveksessä seuratasolla pelaava Langhamer joutui antautumaan vasta, kun Yhdysvallat teki neljännen maalinsa toiseksi viimeisellä minuutilla. Niillä hetkillä, kun Tšekki käänsi ottelun, Langhamer teki virheetöntä työtä.

”Maalivahtivalmentaja tuli ensimmäisen erän jälkeen sanomaan, että meidän pitää vaihtaa maalivahtia. Langhamer oli uskomaton. Hän antoi meille mahdollisuuden voittaa peli”, Jalonen kehui.

Loppulukemat 8–4 takasivat, että Langhamer pääsi juhlimaan pronssia joukkueensa kanssa pelaavan maalivahdin roolissa.

Pelin jälkeen Jalonen sanoi tarvitsevansa hengähdystaukoa. Hän sai valmentajan paikan vasta alkukeväällä, kun Tšekin olympiaturnaus oli päättynyt pahaan pettymykseen. Joukkue putosi jo puolivälierissä Ruotsia vastaan.

Jalonen toi Tšekin MM-kisoihin pitkän leirityksen kautta. Lisäksi joukkue sai matkaansa useita NHL-tähtiä esimerkiksi Pastrňákin ja Tomáš Hertlin johdolla. Jo European Hockey Tourin turnauksissa saatiin esimakua Tšekin iskukyvystä, joten menestystä osattiin tällä kertaa odottaa.

"Olen tehnyt yhdeksän viikkoa töitä yötä päivää. Mutta olen sanonut, että mikään ei tule helpolla. Meidän pitää työskennellä ensin kovaa, sitten saamme menestystä”, Jalonen sanoi.

Jalonen sanoi toivovansa, että mitali innostaa maan kiekkojunioreita.

”Toivon että tämä mitali tuo jotain junioreille, kun he näkevät idoliensa voittavan mitalin MM-kisoissa. Sen jälkeen jotain hyvää voi tapahtua juniorityössämme. Tätä on odotettu kymmenen vuotta. Se on pitkä aika.”