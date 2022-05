Leijonat on yhtä voittoa vaille maailmanmestari. Suomi on pelannut itsensä suureksi suosikiksi.

Hyökkäys

Suomen hyökkäyspelissä on selkeät rakenteet, joiden turvin se petaa paikkansa. Ei kannata yllättyä, jos finaalissakin Leijonat kiskaisee päätypelin, siniviivavedon, maskin ja ohjauksen avulla maalin jos toisenkin.

Joukkue pohjustaa hyökkäykset puolustamalla yhdessä, minkä ansiosta hyökkäyksiin on helppo lähteä. Leijonat malttaa kiekotella omalla alueella, kun paikkaa lähteä nopeasti ylöspäin ei ole. USA yritti ryntäillä Suomelta kiekkoa pois välierässä, mutta Leijonia se ei hetkauttanut. Suomi hyödyntää hyvin koko kaukaloa.

Kanada on terävä hieman sekasortoisissa tilanteissa, joissa peli ei ole kenenkään hallussa. Kun joukkue saa hurmoksen päälle, on sen pysäyttäminen vaikeaa. Kanadan peli voi kuitenkin mennä sooloiluksi, jos se joutuu takaa-ajajaksi. Sellaisen pelin Suomi osaa tukahduttaa. Kanada pakottaa peliä enemmän vastustajan maalia kohti heti kiekonriiston jälkeen.

Etu: Suomi.

Leijonien avainhyökkääjiin tässäkin turnauksessa kuulunut Sakari Manninen teki välierässä maalin upealla rannelaukauksella.

Puolustus

Ei ole epäselvää, kumman puolustus on ollut pitävämpää. Leijonat osaa puolustaa vastustajan hulluuden partaalle.

Vastustajilla voi olla ajoittain hallinnan tunne, mutta maalipaikkojen luominen Suomea vastaan on äärimmäisen vaikeaa. Suomi osaa valita karvauksen ja tiiviin trapin välillä, ja kaikki tehdään yhdessä.

Kanada on päästänyt yli kaksi kertaa enemmän maaleja kuin Suomi. Yhteistyö kiekottomana ei ole Suomen tasolla. Aktiivisella pelillä sen alueelta on löydettävissä tiloja.

Etu: Suomi.

Maalivahdit

Jussi Olkinuora on maalillaan jopa hämmentävän rauhallinen. Ei ole epäilystäkään, etteikö hän olisi ytimessä kiinni ja itseluottamus rautaa, vaikka häikäisevä saldo saikin pienen särön puolivälierässä Slovakiaa vastaan.

Kanadan veskarikaksikko ei ole loistanut, eikä kumpikaan ole pystynyt kannattelemaan joukkuetta. Ratkaisuottelut pelannut Chris Driedger, 28, on pelannut muutaman vuoden NHL:ssä kakkosveskarin roolissa ja on nyt ensimmäisissä arvokisoissaan. Kokemusetu Suomelle on selkeä.

Etu: Suomi.

Erikoistilanteet

Miro Heiskasen tulon jälkeen Suomella riittää juonikkuutta kahteen ylivoimakentälliseen.

Leijonien alivoima on pelannut häikäisevällä tasolla: alivoimaa vastaan ei ole tehty vielä ainuttakaan maalia. Suomi peittää syöttölinjoja hyvin ja paineistaa tarvittaessa aktiivisesti. Jos putki kestää vielä yhden ottelun, Suomi on vahvoilla.

Kanadan ylivoima on niin ikään turnauksen kärkitasoa. Joukkueessa riittää hyviä laukojia, jotka osaavat yllättää pienestäkin kulmasta. Alivoimapeli kääntää kuitenkin edun Suomelle.

Etu: Suomi.

Valmennus

Suomi on pelannut huikealla tasolla Jukka Jalosen toisen päävalmentajapestin aikana. Pelitapa on hioutunut huippuunsa, ja pelaajat osaavat sen unissaankin.

Yhteistyö valmennusryhmässä toimii selkeästi loistavasti. Penkin takana ei panikoiduta vaikeinakaan hetkinä, mikä heijastuu myös jään tasolle. Puolivälierä oli tästä loistava esimerkki.

Kanada ei tunnetusti pitkään valmennusprosessiin perusta. Joukkuetta käskee konkari Claude Julien, joka on tottunut paineisiin Bostonin ja Montrealin päävalmentajana. Kanada pyrkii varmasti peluutuksella rikkomaan mahdollisimman paljon Suomen peliä, mutta pelin rakenteet ovat Suomella paremmin kunnossa.

Etu: Suomi.

Superyksilöt

Miro Heiskanen on todellinen jokerikortti Suomelle. Hän voi ratkaista mestaruuden taidokkailla suorituksillaan, mutta yhtä lailla puolustajan temput voivat aiheuttaa ongelmia omissa. Ensimmäisestä nähtiin viitteitä välierässä, jälkimmäisestä Slovakia-puolivälierässä.

Heiskanen on selkeästi syttymässä. Hän pelasi välierässä turnauksen parhaan pelinsä. Heiskanen on yksilö, jollaista ei muilta löydy.

Kanadan takalinjojen tähti on Ottawan ykköspuolustaja Thomas Chabot. Hän urakoinee finaalissa jättimäiset minuutit. Kanadan hyökkäyksen mielenkiintoisin nimi on Pierre-Luc Dubois. Patrik Laineen kanssa NHL-seuroja päikseen reilu vuosi sitten vaihtanut Dubois johtaa turnauksen maalipörssiä. Suomen on puolustettava keskustaa häntä vastaan hyvin.

Etu: Suomi.

Yleisö

Jos katsomossa onkin ollut ajoittain melko virallinen ja teennäinen tunnelma, on nyt ihan erilainen rieha päällä. Suomi saa tukea täydeltä Nokia-katsomolta, joka jaksoi välierässä kannustaa omiaan lähes taukoamatta. Vastustajien fanijoukot ovat käyneet pieneksi.

Etu: Suomi.

Paineet

Ylimääräisestä hälinästä ja hurlumheista ei ole ollut näissä kotikisoissa tietoakaan. Joukkue vaikuttaa keskittyneen alusta asti vain voittamiseen. Leijonat astelee askiin, hoitaa hommansa ja alkaa miettiä seuraavaa ottelua. Tälle joukkueelle kotiyleisö on voimavara, ei uhka.

Kun finaalipaikka ratkesi, karisivat viimeisetkin paineet. Joukkueella on sunnuntaina paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Se vapauttaa voimavaroja.

Kanada saa lähteä otteluun vailla suuria huolia. MM-kisat eivät jääkiekon kotimaassa torijuhlia aiheuta. Paineet, jos sellaisia on, ovat joukkueen sisäisiä. Toisaalta eipä Kanadalla ole samanlaista saavuttamisen tarvettakaan.

Etu: Suomi.

Maamme-laulun soiminen Nokia-areenalla välierän jälkeen tarkoitti jo Suomen kotikisakirouksen katkeamista. Tiedossa on ensimmäinen mitali kotikisoista.

Vire

Suomen kannalta huimin luku on 28. Niin monta arvokisaottelua se on pelannut putkeen ilman tappiota varsinaisella peliajalla. Suomi pelaa juuri nyt tasolla, jota muistellaan vielä vuosikymmeniä.

Kun Suomi jo palautteli loppuottelua varten, Kanada ja Tšekki väänsivät vielä toisesta finaalipaikasta. MM-kisat on pelattu yhdeksän kertaa putkeen niin, että välierät ja mitalipelit ovat peräkkäisinä päivinä. Seitsemän kertaa kultaa on voittanut se, joka on pelannut ensimmäisessä välierässä ja saanut pidemmän palautusajan.

Kanada voitti Tšekin lopulta helposti. Joukkue sai rallatella ja hakea hienoja kuvioita lähes koko jälkimmäisen puoliskon. Jos tuo vaihde jää Kanadalla päällä, ei sillä ole Suomea vastaan mitään mahdollisuuksia.

Etu: Suomi.

Hermokontrolli

Suomi otti välierässä yhden kahden minuutin jäähyn, puolivälierässä kaksi. Sen lisäksi, että Suomen alivoima on loistavaa, ei joukkue ylipäätään joudu alivoimalle monta kertaa. Leijonat on joutunut tappamaan jäähyjä vähemmän kuin yksikään toinen joukkue.

Kanada on jäähytilaston toisessa päässä. Kanada otti heti välierän avauserässä kolme rangaistusta. Tunteiden kontrollointi on kuumassa finaalissa aina yksi ratkaisutekijä.

Etu: Suomi.