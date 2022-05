Carolina-vahti Antti Raanta joutui vaihtopenkille päästettyään ohitseen kolme maalia.

New York

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin ja New York Rangersin pudotuspelisarja etenee seitsemänteen otteluun. Kuudetta peliä isännöinyt Rangers otti Hurricanesista 5–2-voiton ja tasoitti sarjan voitot lukuihin 3–3. Jatkopaikka irtoaa neljällä voitolla.

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Carolinan kotiareenalla maanantaina, jolloin ottelusarjan voitto ratkeaa.

Kuudennen perättäisen kotivoiton napannut NY Rangers on pelannut vahvasti kotona aivan kuten Carolinakin. Carolina puolestaan on pelannut historiallisen surkeasti vieraskaukalossa, sillä joukkueesta tuli nhl.comin mukaan tämän ottelun myötä NHL-historian ensimmäinen joukkue, joka on hävinnyt kuusi ensimmäistä vierasotteluaan pudotuspeleissä.

Raanta luisteli vaihtopenkille

Carolinan maalilla Antti Raanta ehti päästää kolme maalia ja torjua kymmenen kiekkoa ennen kuin hän luisteli vaihtoon toisen erän alkupuolella. Raannan jälkeen Carolinan maalia vartioinut Pjotr Kotshetkov päästi kaksi maalia ja torjui kymmenen laukausta.

Joukkueensa hyökkääjistä kovimmat peliminuutit napannut Sebastian Aho puolestaan sai syöttöpisteen joukkueen ensimmäisestä maalista. Aho vietti ottelussa jäällä yhdeksän sekuntia vaille kaksikymmentä minuuttia. Teuvo Teräväiselle jääaikaa kertyi liki kahdeksantoista minuuttia ja Jesperi Kotkaniemelle hieman päälle kolmetoista.

Carolinan kahdesta maalista vastasivat Brady Skjei ja Vincent Trocheck.

New Yorkin maalilla Igor Shesterkin torjui 37 laukausta ja päästi kiekon ohitseen kaksi kertaa. Shesterkin nappasi ottelussa myös kaksi syöttöpistettä. Ensin joukkueensa toiseen maaliin, jonka laukoi Mika Zibanejad ensimmäisen erän puolivälissä sekä neljänteen maaliin, jonka toimitti verkon perukoille Filip Chytil kun toista erää oli kulunut vajaat seitsemän minuuttia.

New Yorkin Kaapo Kakko ei napannut Madison Square Gardenissa pelatusta kotiottelusta yhtään pistettä. Kakko ei ole tehnyt meneillään olevassa pudotuspelisarjassa yhtään pistettä. Jääminuutteja suomalaisvahvistukselle kertyi ottelusta vajaat kolmetoista.

Ottelusarjan voittajaa itäisen lohkon finaaleissa odottaa kaksi edellistä NHL:n mestaruutta voittanut Tampa Bay Lightning.