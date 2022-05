Kanadan NHL-tähti muistutti faktasta Leijonien edellisen MM-kullan takana – nyt tilanne on erilainen

Pierre-Luc Dubois pelasi jo alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa tuttuja naamoja vastaan.

Suomi ja Kanada kohtaavat kolmannen kerran peräkkäin jääkiekon MM-finaalissa sunnuntaina. Kanada kukisti lauantain jälkimmäisessä välierässä Kari Jalosen valmentaman Tšekin 6–1 (1–1, 3–0, 2–0).

Vuonna 2019 Suomi kruunasi sensaatiomaiset kisansa finaalin 3–1-voitolla. Viime keväänä Kanada oli parempi jatkoajalla maalein 3–2.

Kanadan joukkue on mennyt vuoden takaisesta täysin uusiksi. Mukana on ainoastaan Anaheimin hyökkääjä Max Comtois.

Lauantain välierä ei yltänyt tempoltaan ja tunnelmaltaan lähellekään Suomi–USA-pelin tasolle. Tšekki taipui yllättävän helposti.

Lisäksi Jalosen joukot turhautuivat.

Tšekin tähtihyökkääjän David Pastrňákin kimpaantuminen kävi joukkueelle kalliiksi toisessa erässä. Pastrňák menetti malttinsa Pierre-Luc Dubois’n taklauksen takia. Pastrňák tööttäsi ylös noussutta Dubois’ta ja joutui jäähylle. Kanadan ylivoima ei kauan ennättänyt pyöriä, kun Adam Lowry siirsi maalin edestä Kanadan 2–1-johtoon.

Tästä kului vain reilu minuutti, kun Kanada iski kolmannen kerran. Tšekki puolusti oman maalinsa edustaa liian lepsusti, ja Kent Johnson pääsi nostamaan irtokiekon ohi Vejmelkan. Jalonen rauhoitti ryhmää aikalisällä.

Aikalisä ei paljon auttanut, sillä huippuhyökkääjä David Krejčí joutui pian jäähylle väkivaltaisuudesta. Kanada rokotti tästäkin. Matt Barzalin millintarkka kuti yläkulmaan alkoi olla viimeinen niitti Tšekin voittohaaveille.

Suomi ja suomalaiset ovat tulleet tutuksi Pierre-Luc Dubois’lle, 23, joka oli 2019 häviämässä MM-finaalia Leijonille.

Dubois’n uraan ovat etenkin suomalaisesta näkökulmasta liittyneet vahvasti sinivalkoiset värit: 2016 NHL:n varaustilaisuudessa hän kiilasi kolmospaikalle ennen Jesse Puljujärveä, ja viime kaudella hän vaihtoi NHL-seuraa samassa pelaajakaupassa Patrik Laineen kanssa.

”Tuntuu, että vuosi vuodelta NHL:ään tulee enemmän suomalaisia pelaajia”, Dubois sanoi.

”Huipulla on jätkiä kuten Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen. Sitten on vielä nuorempia kundeja kuten Anton Lundell ja Miro Heiskanen, joka on yhä nuori mutta silti saanut jo paljon aikaiseksi urallaan.”

Dallasin tähtipakki Heiskanen on mukana myös Suomen MM-joukkueessa.

”Patrik Laine, Mikko Rantanen, Jesse Puljujärvi... Lista on pitkä.”

”Muistan, kun pelasimme Quebecissä alle 16-vuotiaiden turnauksessa Suomea vastaan. On aika siistiä nyt vanhempana nähdä NHL:ssä samoja pelaajia kuin silloin.”

Dubois on samaa ikäluokkaa (s. 1998) muun muassa Laineen ja Puljujärven kanssa.

Suomi on noussut maailman kiekkomahdiksi suuren ja mahtavan Kanadan rinnalle – tai ainakin vanaveteen.

”Kolme vuotta sitten heillä ei edes ollut NHL-pelaajia joukkueessaan, kun he voittivat meidät finaalissa.”