Joel Armian rooli MM-kisoissa ei ole ollut suurin mahdollinen, mutta hän on nauttinut jokaisesta hetkestä: ”Minulla on ollut ihan sairaan hauskaa joka päivä”

Leijonat pelaa lauantaina MM-kisojen välierissä ja vastassa on USA. Ottelussa Suomi on selvä suosikki. Joel Armia uskoo ja luottaa siihen, että Leijonien konemainen meno riittää jatkossakin. Joukkueen alivoimapelaamista hän kehuu estoitta. Ehkä siksi, koska hän ei itse pelaa siinä.

Tampere

Joel Armia on ollut tämän vuoden MM-kisoissa monessa pelissä hiukan taka-alalla. Toki hän kiskaisi siinä sivussa Tšekkiä vastaan mahdollisesti koko kisojen hienoimman maalin loistavalla yksilösuorituksella. Puolustaja Jan Ščotka saattaa etsiä edelleen tietään ulos kaukalosta, sen verran solmuun hän Armian mailataituruuden edessä meni. Ščotka katseli kiekon menemistä verkkoon lopulta jäässä mahallaan maaten. Sitä ennen hän oli jo liukunut hetken selällään jäätä pitkin.

Armian on ollut viime aikoina Leijonien kolmosketjun laitahyökkääjä. Ylivoimallakaan paikka ei ole ollut kiveen hakattu. Puolustaja Sami Vatasen poissaolon aikana Armia on kakkosylivoimalle taas päässyt, mutta välillä hän oli jopa kokonaan pois ylivoimakuvioista.

Porilaisen luonteesta kertoo paljon se, että vähän pienempi roolikaan ei ole vaikuttanut lainkaan Armian mielialaan MM-kisoissa.

”Minulla on ollut ihan sairaan hauskaa joka päivä. Olen nauttinut todella paljon ajastani joukkueen kanssa. Tämä on ollut mahtavaa aikaa”, yleensä ylisanoja välttelevä Armia sanoo.

NHL:ssä Armia on profiloitunut erinomaiseksi kahden suunnan pelaajaksi, joka on erityisesti alivoimalla joukkueelleen erittäin tärkeä. Hän on alivoimalla Montreal Canadiensin vakionimi. Leijonissa niin ei kuitenkaan ole ollut. Armia ei ole pelannut lainkaan alivoimaa MM-kisoissa.

Siihen ei ole ollut suurta syytäkään, sillä Leijonat ei ole päästänyt kisojen aikana ainuttakaan alivoimamaalia. Vakiintuneet maajoukkueen alivoimanimet ovat tehneet työnsä erinomaisesti.

Mikä Leijonien alivoimasta tekee tällä hetkellä Armian silmissä niin hyvän kuin se on toistaiseksi ollut?

”Varmaan moni sama asia kuin meidän pelaamisessa muutenkin. Kaikki tekevät oman työnsä ja tietävät, mitä jäällä pitää tehdä. On siellä vastustajilla aika vaikeaa, kun Marko Anttila on peittämässä jäätä sen noin kahden metrin mailansa kanssa. Ei siinä liikaa syöttötiloja ole. Hannes Björninen ottaa sitten aloitukset meille kovalla prosentilla. Ei siellä ole yhtään heikkoa lenkkiä”, Armia miettii.

Rento Armia ei ole niitä ensimmäisiä jännittäjiä joukkueessa. Hän on kuitenkin pelannut urallaan paljon sellaisiakin otteluita, joissa heikompaa hirvittäisi.

Ässissä hän oli vuonna 2013 voittamassa nuorena porilaisena pelaajana Suomen mestaruutta kaupunkiin 35 vuoden tauon jälkeen, kun koko Pori kuhisi pelkkää jääkiekkoa.

Montrealissa hän oli vuonna 2021 mukana finaalipeleissä asti. Joukkue hävisi lopulta Tampa Bay Lightningille, mutta yhtenä maailman aktiivisimpana kiekkokaupunkina tunnettu Montreal oli muutaman pudotuspeliviikon ajan sekaisin joukkueestaan. Härdelli pelaajien ympärillä oli valtava.

Nyt Leijonissa kyseessä on kotikisat, jossa joukkue on suosikki voittamaan maailmanmestaruuden. Puolivälierissä Slovakiaa vastaan kaikki paineet olivat periaatteessa suomalaisten niskassa, kun Slovakia pääsi haastamaan Leijonia altavastaajana.

Kokeeko Armia koskaan jännitystä ennen peliä? Edes edellä mainituissa tilanteissa?

”Kyllä sellainen pieni jännitys voi joskus olla ennen ottelua, mutta pelin aikana se katoaa aika nopeasti. Sitten se on nimenomaan sitä pelaamista eikä siinä enää mieti tuollaisia”, Armia pohtii.

”Kaikissa noissa tapauksissa tilanne oli esimerkiksi vähän erilainen. En minä osaa sanoa mitä peliä olisi urallani eniten jännittänyt.”

Jos jännitystä on edes joskus tuntemuksissa, onko niskassa koskaan paineita?

”En minä menestyspainetta ole koskaan tuntenut. Se on enemmän sitä ulkopuolelta tulevaa painetta, jonka pystyn sulkemaan aika hyvin pois.”

Joel Armia on edelleen vaarallinen kiekollisena. Hän on siinä mielessä poikkeuksellinen pelaaja, että periaatteessa Armia voi iskeä osuman koska tahansa.

Armia painottaa koko ajan sitä, kuinka hyvin Leijonat pelaa joukkueena. Itseään hän ei ole nostamassa esille, kuten monet ovat jo huomanneet. Se kisojen mahdollisesti upein maalikin oli Armian omien sanojen mukaan vain ”hyvä maali”. Osuman jälkeen hän muisti myös kehua Harri Pesosen syöttöä. Armia sai tilanteessa pelivälineen itselleen ennen oman puolustusalueen siniviivaa.

Armia sopii siksi mainiosti Leijonien työteliääseen joukkueeseen, jossa joukkue tulee jokaisen papereissa ensin. Esimerkiksi Slovakiaa vastaan tilanteen ollessa 0–2, ei kenellekään hiipinyt pelkoa puseroon.

”Ei lainkaan. En ollut yhtään huolissani. Me olemme todella kärsivällinen joukkue ja kaikki tekevät töitä niin paljon joukkueen eteen. Jossain vaiheessa ne maalipaikat kyllä tulevat ja joukkueessa on riittävä määrä taitoa laittaa niistä kiekko sisään”, Armia toteaa.

Ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan mukana olevalla Armialla on nyt erinomainen mahdollisuus saada palkintokaappiin mitali, jopa se kaikkein kirkkain. Välierissä Leijonien vastustajana on USA, jonka Suomi voitti alkulohkossa ilman suurempia ongelmia.

Millainen vastustaja USA on?

”Ei tässä vaiheessa turnauksessa ole mukana huonoja vastustajia. Meille kaiken keskiössä on se, että pitää vain luottaa siihen omaan tapaamme pelata. Ei kenenkään pidä väkisin yrittää mitään ihmeellisiä, vaan tehdä töitä yhdessä. Sillä tavalla voitamme.”

”Etukäteen näiden pelien ennakoiminen on todella vaikeaa. Jokainen ottelu on keskenään erilainen ja suuntaa on vaikea arvata. Slovakia oli esimerkiksi oikeasti todella hyvä ja tarjosi meille fyysisesti vaikeimman vastuksen koko turnauksessa. Kaikkeen pitää olla lauantainakin valmis.”