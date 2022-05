IIHF myönsi vuoden 2023 MM-turnauksen odotetusti Tampereelle ja Riialle.

Tampereen uudenkarhea areena toimii jääkiekon miesten MM-kilpailujen päänäyttämönä myös ensi vuonna. Asia varmistui, kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi ensi kevään MM-turnauksen perjantaina odotetusti Tampereelle ja Latvian Riialle.

Alun perin turnaus piti järjestää Pietarissa, mutta kaupunki menetti kisaisännyyden aiemmin keväällä Venäjän sotatoimien takia. Tampereen ja Riian kisahakemus jäi lopulta ainoaksi, kun Unkari ja Slovenia vetivät oman yhteishakemuksensa pois alkuviikolla.

Kisojen valmisteluaika on poikkeuksellisen lyhyt, mutta Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajan Harri Nummelan mukaan järjestäjien tuoreet kokemukset auttavat ponnistelussa.

”Valmisteluaika on lyhyt, mutta koska moni asia on valmiina, kisat pystytään järjestämään. Palaute tämän kevään kisoista käydään tarkasti läpi ja meillä on mahdollisuus ottaa opiksi ja parantaa asioissa, joissa se on tarpeen”, MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimiva Nummela sanoi tiedotteessa.

Riika toimi viime vuoden kisajärjestäjänä, mutta koronarajoitusten takia ottelut pelattiin pääasiassa tyhjille katsomoille. Nyt myös Riian areenalle odotellaan innokkaita kiekkofaneja.

”Tulevien kuukausien aikana tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota, jotta kisajärjestelyt toimivat saumattomasti paikkakunnasta riippumatta”, Nummela kommentoi.

Ensi vuoden MM-kisat pelataan 12.–28. toukokuuta. Suomen kisaorganisaation pääsihteerinä toimii tämän vuoden kisojen tavoin Heikki Hietanen.

Koronan uhriksi jäänyt Sveitsi sai vuoden 2026 kisat

IIHF päätti kongressissaan myös, että Sveitsi järjestää vuoden 2026 MM-turnauksen. Kisakaupungit ovat Zürich ja Fribourg. Sveitsi menetti kisat vuonna 2020, kun koronapandemia iski voimalla Eurooppaan.

IIHF oli jo aikaisemmin päättänyt vuosien 2024 ja 2025 kisapaikat. Vuonna 2024 turnaus pelataan Tshekin Prahassa ja Ostravassa, ja vuotta myöhemmin MM-jääkiekko saapuu Ruotsin Tukholmaan ja Tanskan Herningiin.

Naisten MM-kisat pelataan vuonna 2023 Kanadassa ja 2024 Yhdysvalloissa. Tämän vuoden turnaus järjestetään elo-syyskuussa Tanskassa.