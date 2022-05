Ässien aikoinaan ”mullitellut” slovakialainen puhisi Leijonien voiton jälkeen – ”Tunnen häpeää Suomen puolesta”

Leijonien pelitapa ei maistu Slovakiassa.

Slovakia kärsi kirvelevän tappion Suomelle jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä. Ottelua 2–0-johtanut joukkue taipui lopulta 2–4-tappioon Leijonille.

Pettymyksen jälkeen Slovakian apulais-GM, Ässissäkin aikoinaan pelannut Oto Hascak ei säästellyt sanojaan Sport.sk:n haastattelussa. Häntä harmitti Leijonien tapa lähestyä otteluita puolustuksen kautta.

”Tunnen häpeää Suomen puolesta. Heillä on riveissään yksitoista NHL:ssä pelannutta pelaajaa, mutta valmennusjohto ei anna heidän pelata jääkiekkoa”, entinen Tshekkoslovakian maajoukkuekiekkoilija Hascak latasi.

Hascak ihmetteli, kuinka Suomi pelasi varovaisesti nuorta ja kokematonta Slovakian joukkuetta vastaan. Hascak arveli, että hyökkäämällä rohkeammin Leijonat olisi pannut Slovakian paljon ahtaammalle.

”Suomen joukkueessa riittää kokemusta, mutta he tuhoavat jääkiekon pelitavallaan. Mielestäni peli on ihan kuollutta. He vain puolustavat ja kyttäävät vastustajan virheitä. Toki heidän kunniakseen pitää sanoa, että he osaavat pelata omalla tavallaan ja ovat siinä erittäin vahvoja”, Hascak sanoi.

Oto Hascak vieraili Porissa vuonna 2006. Hän ei pitänyt silloinkaan näkemästään.

Hascak on siis tuttu nimi Porissa. Hän pelasi Ässissä kaudella 1997–1998. Mies palkattiin NHL:ään lähteneen Vladimir Vujtekin tilalle.

Hyökkääjä pelasi patapaidassa 27 ottelua tehoin 6+11=17, kunnes hän sai lähtöpassit. Ässien silloinen päävalmentaja Juhani Tamminen piti Hascakia mullittelijana. Päävalmentaja ja ulkomaalaisvahvistus eivät tulleet toimeen toistensa kanssa.

Kun Hascak vieraili Porissa vuonna 2006 Los Angeles Kingsin kykyjenetsijänä, aika ei ollut kullannut muistoja Ässistä.

”Minulla on pelkästään huonoja muistoja Porista. Silloinen valmentaja Juhani Tamminen kohteli minua huonosti. En pitänyt hänestä sen enempää ihmisenä kuin valmentajanakaan”, Hascak kertoi silloin Satakunnan Kansalle.

Jos Leijonien peli MM-kisoissa ei miellyttänyt Hascakia, lyttäsi hän Porin-vierailullaan 16 vuotta sitten myös näkemänsä Ässien pelin.

”Ässät pelaa tyhmästi. Ehkä se johtuu siitä, ettei pelaajilla ole tarpeeksi taitoa.”