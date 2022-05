Jussi Olkinuora on pitänyt maalinsa puhtaana kolme viimeisintä pelaamaansa MM-ottelua.

Leijonien pelien kohdilleen napsahtaminen on maalivahti Jussi Olkinuoran mukaan muna vai kana -kysymys. Kumpi olikaan tällä kertaa ensin?

Joukkue puolustaa viisikkona tiiviisti eikä vastustaja saa maalipaikkojaan ilmaiseksi. Ja silloin kun saa, Olkinuora poimii kiekot lähes täydellisellä varmuudella. Tarkalleen ottaen tähän mennessä 99,03-prosenttisesti. Taakse livahti viidessä pelatussa alkusarjaottelussa vain yksi kiekko, sekin ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla Yhdysvaltoja vastaan.

Olkinuoralla on alla neljä nollapeliä, kun Slovakia luistelee vastaan torstai-illan puolivälierässä. Näistä kolme tuli peräkkäin alkusarjan päättäneissä otteluissa Britanniaa, Itävaltaa ja Tšekkiä vastaan.

”Nämä menevät käsi kädessä, ja ihmiset voivat sitten miettiä tuliko ensin muna vai kana. Pelasiko joukkue niin hyvin, että maalivahti näytti hyvältä vai toisin päin. Kaikin puolin kaikki ovat pelanneet hyvin”, Olkinuora sanoi.

Maalivahti itse ei tilastoja myönnä tuijottelevansa. Hurjan torjuntaprosenttinsakin hän muistuttaa elävän läpi turnauksen.

”Ei siihen maalivahtien kannata alkaa takertumaan, ehkä viikon päästä katsotaan niitä uudestaan. Ihan hyvin on turnaus lähtenyt käyntiin”, Olkinuora sanoi keskiviikkona Leijonien harjoitusten jälkeen.

Jussi Olkinuora torjui kaikki Tšekin yritykset tiistaina.

Olipa vastaus muna tai kana, Olkinuoran torjuntavire on tällä hetkellä sellainen, että hän hätistelee MM-kisaennätystä.

Vuonna 2015 Pekka Rinne piti Leijonien maalin puhtaana 237 minuuttia ja viisi sekuntia putkeen. Rinne rikkoi silloin modernin ajan MM-kisojen nollapeliputken ennätyksen eikä vastaavaa putkea ole sen jälkeen pelatuissa viisissä MM-kisoissa nähty. Rinne ohitti silloin Slovakian Jan Lasakin tilaston piikkipaikalla.

Vuoden 2020 alussa Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sivuilla julkaistiin artikkeli, jossa arvioitiin, ketkä pelaajat kuuluisivat edellisen vuosikymmenen maajoukkueturnausten all stars -ketjuun maajoukkuenäyttöjen perusteella. Rinteen osalta arvioitiin, että ennätys voisi kestää vuosikymmeniä, koska peli muuttuu hyökkäävämpään suuntaan. Olkinuoralla on mahdollisuus laittaa tilasto uusiksi jo seitsemän vuotta myöhemmin.

Jos Olkinuora pitäisi nollapelin myös Slovakiaa vastaan, hän ohittaisi Rinteen muutamalla minuutilla. Aivan viime hetkillä päästetty maalikin riittäisi.

Entäpä se toinen puoli, joukkueen pelaaminen Olkinuoran edessä. Siitä koko joukkue saa maalivahdiltaan kehuja.

”Leirityksen alusta lähtien tämä on jo seitsemäs viikko. Siltä ajalta on haastavia pelejä alla eikä kaikkia ole voitettu. Tässäkin turnauksessa on ollut haastavia pelejä, viimeksi Tšekkiä vastaan. Hyvin on pelattu.”

Olkinuoran oma kuvaus itsestään on rauhallinen ja peliä lukeva maalivahti, joka tulee vastaan vasta sitten, jos uskoo laukauksen tulevan. Alkusarjan peleissä Olkinuora on ollutkin eleettömän varma. Maalivahdista huokuu kaukalossa sama, mitä hän sanoo: ”On ollut siistiä pelata.”

Jos Leijonat selvittää Slovakian tieltään, edessä on kolmen pelin rypistys neljään päivään. Välierät ja finaalit pelataan peräkkäisinä päivinä lauantaina ja sunnuntaina.

Turnauksen myöhäisimmät pelit päättyvät puoli yhdentoista jälkeen illalla. Pelin loppuun asti pitää pysyä virkeänä, joten uni ei tule samantien silmään. Olkinuora kertoo, että nukahtaminen menee myöhäispelien jälkeen usein kahteen yöllä tai myöhempään.

Leijonien fysiikkavalmentaja Hero Mali sanoi tiistaina haastattelussa, että palautumisessa tulee tällä aikataululla kiire. Hän sanoi molempien Leijonien pelaavien maalivahtien hikoilevan ”karmean määrän”.

Erityisen haastava tehtävä on juuri maalivahdille. Yleisöä on täysi tupa ja uudet hallit ovat muutenkin lämpimiä.

Niissä olosuhteissa maalivahdeilla on yllään jopa kolmisenkymmentä kiloa painava varustesetti, joten hikoilu on takuuvarma asia.

”Haastavuus on saada nesteet pysymään kehossa. Suolaliuoksia ja muuta käytetään. Kyllähän niitä litroittain menee. Pelin aikanakin viidestä kymmeneen litraan. Se on kaikille sama. Kuumahan tuolla hallissa on. Väkimäärä vaikuttaa ja ajankohta on toukokuun lopulla”; Olkinuora sanoi.

Olkinuorakin pyrkii edesauttamaan nesteiden pysymistä omilla valinnoillaan. Esimerkiksi suomalaiseen perinteeseen kuuluvat saunominen ja kahvinjuonti kuuluvat asioihin, joita maalivahti harkitsee tarkkaan, kun turnauspelit ovat kiivaimmillaan.

”Juuri sen kaltaisia asioita yrittää vähentää. Ovathan ne mukavia asioita, saunominen ja kahvinjuonti, mutta niitä koettaa pitää mahdollisimman minimissä. Varsinkin, kun meillä oli viime viikonloppuna pelit peräkkäisinä päivinä ja toivottavasti on ensi viikonloppunakin. Ihmiskeholle pitää antaa mahdollisuus palautua ja pelata hyvin.”