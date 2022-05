Toni Rajala on junioritähti, maalitykki ja Leijonien kultasankari: ”Tulee kylmät väreet, kun 11 000 ihmistä hurraa"

Yhdeksän pelivuotta ulkomailla jalostivat Leijonien hyökkääjän Toni Rajalan monipuoliseksi pelaajaksi, vaikka hyökkääminen onkin yhä mukavinta.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelaajat pääsivät sunnuntaina lataamaan akkujaan ansaitulla vapaapäivällä.

Toni Rajala vietti kisaturnauksen ainoata vapaata kotonaan Tampereella puolisonsa ja 9-kuukautta vanhan poikansa kanssa.

”Kaksi yötä sai olla kotona, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä pojan kanssa. Yksikin vapaapäivä teki hyvää, kun oli monta peliä peräkkäin”, Rajala sanoo HS:n haastattelussa.

Siitä oli hyvä jatkaa tiistain myöhäisillan tärkeään otteluun Tšekkiä vastaan.

Suomen jatkopaikka pudotuspeleissä varmistui aiemmin, mutta torstain vastustaja puolivälierissä ratkeaa vasta, kun alkusarjat on pelattu.

”Toivottavasti kohdataan Sveitsi vielä jossain vaiheessa. Siellä on tuttuja kavereita, joita vastaan olisi kiva pelata”, Rajala sanoo.

Rajala on pelannut kuusi kautta Sveitsissä, jossa hänellä on jäljellä kahden vuoden sopimus maan pääsarjassa pelaavan EHC Bielin kanssa.

Bieliä valmentaa Antti Törmänen, joka palasi koronan ja syöpähoitojen jälkeen takaisin penkin päähän viime syksynä. Törmänen on kertonut avoimesti harvinaisesta sappirakon syövästään.

”Hienoa, että Antti on taas terve ja voi valmentaa. Olen tykännyt olla Antin valmennuksessa, saan paljon vastuuta”, Rajala sanoo.

Suomen MM-joukkueessa on myös kaksi muuta Bielin pelaajaa: hyökkääjä Jere Sallinen ja Jussi Olkinuora, joka on vastaavasti saanut paljon vastuuta Tampereen MM-jäällä.

Rajala kuuluu vähän tuntemattomimpiin Leijoniin. Siitä huolimatta hänellä on plakkarissaan jo maailmanmestaruus vuodelta 2019 ja olympiakultaa Pekingissä viime talvelta.

”Kuusi vuotta sitten en olisi välttämättä uskonut, että minulla on kultaa kaapissa.”

Rajalaa on pidetty ennen kaikkea maalintekijänä. MM-turnauksessa hän on tehnyt viidessä pelaamassaan ottelussa kolme maalia ja syöttänyt kaksi muuta.

C More Sport -kanava valitsi Rajalan Itävaltaa vastaan tekemän maalin MM-turnauksen toistaiseksi hienoimmaksi osumaksi. Rajala laukoi kiekon pienestä kulmasta aivan ylänurkkaan.

”Kiekko sattui sujahtamaan sopivasti yläkulmaan. On ollut hyvät fiilikset pelata”, 31-vuotias Rajala sanoo.

Toni Rajala (oik.) ottelussa Itävaltaa vastaan.

Vaikka maaleja syntyy, Rajala kertoo kehittyneensä yhdeksän vuoden ulkomaan komennuksensa aikana paljon puolustamisessa, ei pelkästään hyökkääjänä.

”Nuorena pelasin vain hyökkäyssuunaan. Nyt olen oppinut puolustamaan ja olen monipuolistunut. Se on varmaan auttanut, että olen päässyt maajoukkueeseenkin mukaan”, Rajala sanoo.

”Toki tykkään hyökätä, se on mukavaa hommaa. Varsinkin kotikisoissa on hieno fiilis panna kiekko verkkoon. Tulee kylmät väreet, kun 11 000 ihmistä hurraa.”

Aikanaan Rajalasta puhuttiin junnutähtenä. Hän teki viisitoistavuotiaana sopimuksen Ilveksen liigajoukkueen kanssa, mutta pian kiekkoili pian Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa.

Pelipaikaksi vakiintui Ruotsin kiekkoliiga, jossa Rajala pelasi kaksi ja puoli kautta HV71:ssä, Färjestadissa ja Luulajassa ennen kuin hän siirtyi Bieliin kaudella 2016–2017.

HV71:n jälkeen parkanolaisen piti pelata KHL-liigassa Jugra Hanty-Mansijskissa kolmen vuoden sopimuksella. Kesken ensimmäisen sopimuskauden 2014 hän sai tehdä tilaa ulkomaalaiskiintiössä uudelle maalivahdille. Rajala palasi Venäjältä Ruotsiin.

Vuonna 2009 Rajala pelasi hyvän turnauksen nuorten MM-kisoissa yhdessä vuotta nuorempien Mikael Granlundin ja Teemu Pulkkisen kanssa. Ketjun pelaajista Granlund on tehnyt mittavan uran NHL:ssä.

”Joka kausi on mennyt aika hyvin. Kokemusta on tullut paljon lisää, vaikka NHL jäi omalta kohdalta välistä”, Rajala sanoo.

Jukka Jalosen päävalmentama Leijona-ryhmä saa Rajalalta paljon kehuja. Joukkueen yksi vahvuus on, että sen runko on pelannut pitkään yhdessä.

”On ollut ilo pelata tällaisessa joukkueessa, kun on paljon tuttuja ja samoja pelaaja. Viime aikoina pelaajia ei ole hirveästi vaihtunut maajoukkueessa. Tämän on Jalosen linja. Meillä on hyvä joukkuehenki, samoin kuin vuonna 2019”, Rajala sanoo.

Yksi MM-kisojen motoista on ”Making miracles – tehdään ihmeitä”.

Rajala uskoo ihmeisiin, vaikka isäntäjoukkueen yllä leijuu niin sanottu kotikisojen kirous. Edellisen kerran järjestävä maa on voittanut MM-kultaa vuonna 2013, kun Ruotsi oli ykkönen.

”Totta kai tavoitteena on mennä finaaliin asti ja making miracles. Voisiko se olla nyt tänä vuonna.”