Yksi ainoa maali riitti Tšekille, joka kaatoi Yhdysvallat.

Tampere

Tšekki ilmoittautui kamppailemaan alkusarjan B-lohkon kärkipaikoista jääkiekon MM-turnauksessa Tampereella.

Kari Jalosen valmentama Tšekki otti vaadittavan mutta niukan 1–0-voiton USA:sta ja voi vielä ohittaa Suomen alkulohkossa.

Tšekin ja Suomen keskinäinen ottelu ratkaisee, kumpi nousee alkulohkossa parempaan starttiruutuun ajatellen puolivälieriä. Leijonien etuna on, että yksikin piste riittää pitämään Tšekin takana.

”En ole ehtinyt miettiä huomista peliä”, Jalonen sanoi Nokia-areenassa paljon ottelun päättymisen jälkeen.

”Hienoltahan se tuntuu. Pelata MM-kilpailuja kotimaassa ja valmentaa vieraan maan joukkuetta ja nyt on Leijonat vastassa ja tupa on täynnä. Ei kai sen hienompaa hetkeä voi olla.”

Tšekki ja Suomi ovat kohdanneet tänä keväänä kahdesti Euro Hockey Tourilla eli sen jälkeen, kun Jalonen aloitti päävalmentajana uudessa pestissään.

Ostravassa Leijonat vei voittolaukauksilla 2–1, mutta Tukholmassa Kari Jalosen joukkue voitti Jukka Jalosen ryhmän 3–1.

”Kyllä meillä on tavoite olla huomenna (tiistaina) parempi kuin Suomi. Vaikka ovat tunteet pinnassa, työt täytyy tehdä kunnolla ja valmistaa joukkue voittamaan peli.”

Kari Jalonen kehui USA-ottelua joukkueen ehjimmäksi 60-minuuttiseksi MM-turnauksessa tähän mennessä.

Usein Tšekin maajoukkue on pelannut aaltoilevaan kiekkoa, jossa on luotettu vastahyökkäyksiin. Oman maalin varjelu on siinä saattanut unohtua.

USA:ta vastaan Jalosen joukkue antoi varoituksen yhtenäisyydestä ja halukkuudestaan kamppailla.

”Tänään oli taistelijoiden päivä, pelaajat taistelivat kimpassa ja pelasivat maansa puolesta. Blokkaavat laukauksia ja kamppailevat, mitä jääkiekko on täällä parhaimmillaan”, Jalonen havaitsi, ja oli tyytyväinen.

Alkulohkon päätöksessä on luvassa jonkinlainen maalivahtien kamppailu. Jussi Olkinuora on pelannut kaksi nollapeliä peräkkäin ja Karel Vejmelka naulasi nollan taululle USA:ta vastaan.

”Meidän maalivahti Vejmelka on saanut hyvän itseluottamuksen itselleen ja meidän täytyy pystyä siinä edessä pelaamaan niin, ettei jätetä häntä yksin.”

USA:n nuori puolustaja Luke Hughes sai vähän oppia avauserässä. Hän yritti syöttää hyökkäyssinisellä, mutta paukautti kiekon päin Hynek Zohornan polvisuojuksia. Tšekki sai hyökkäyksen kahdella pelaajalla eikä vastassa ollut yhtään vastustajaa paitsi maalivahti Jeremy Swayman. Heikostihan siinä kävi Swaymanille, kun Zohorna syötti Matej Blumelille, joka kiepautti taitavan harhautuksen.

Maali jäi illan ainoaksi.

”Kyllä meidän tavoite on, että halutaan pelata täällä mahdollisimman pitkään”, Jalonen vastasi kysymykseen, kuinka suuri merkitys on Suomi-pelillä.

Jalonen oin koonnut ykkösylivoimaan sellaisen määrän taitoa, että luulisi kiekon kilahtavan maaliin joka kerta.

Detroitin puolustaja Filip Hronek pelasi viivalla USA:ta vastaan. Neljän hyökkääjän kuviossa Bostonin David Pastrnak ja San Josen Tomas Hertl edustivat Atlantin takaista taitoa. Lopuista pitivät huolen Roman Cervenka ja David Krejci, eurooppalaisen kiekkoilua kärkeä molemmat.

Tähtikenttä sai pelata ylivoimaa viiden minuutin rangaistuksen aikana. Nyt ei osunut, mutta Jalonen ei ole huolissaan.

”Ovat tehneet joka pelissä maalin. Nyt ei tehty, mutta kyllähän he pystyvät rakentamaan paikkoja. Me ollaan heidän kanssaan puhuttu ja annetaan heidän pelata ja he kantavat sen vastuun.”

Suomi ja Tšekki kohtaavat tiistaina kello 20.20. MTV3 ja Cmore näyttävät pelin suorana.