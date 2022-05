Kokosimme MM-kisojen topit, flopit ja puheenaiheet, kun alkulohkot kääntyvät loppusuoralle.

Tampere, STT

MM-kisojen alkulohkot saadaan päätökseen tiistaina. Silloin saadaan tietoon lähtökohdat pudotuspeleihin, kuka lähtee suosikkina hakemaan MM-kultaa ja ketkä ovat mustia hevosia.

Koostimme alkukisojen topit, flopit ja kuumimmat puheenaiheet MM-kaukaloista ja hieman myös kaukalon ulkopuolelta.

Topit

Nico Hischier johtaa Sveitsiä kohti lohkovoittoa MM-kisoissa.

Kolmikko vakuuttaa

Tällä hetkellä mitalisuosikeiksi pitää nostaa kolmikko Suomi, Ruotsi ja Sveitsi. Suomi ja Ruotsi pelaavat vakuuttavaa alkulohkoa Tampereella. Sveitsi on hallinnut Helsingin-lohkoa, ja on jättämässä Kanadan taakseen. Kun Kanadan lisää mukaan, löytyy mitalistikolmikko isolla todennäköisyydellä tästä nelikosta.

Sveitsin tehoduo

Sveitsin hyökkäyskaksikko Denis Malgin–Nico Hischier on ollut alppimaan takuukaksikko vahvassa menossa. Kymmenen ja kahdeksan pistettä tehneet taiturit ovat asemoineet itsensä pistepörssin kärkipäähän ja yrittävät johdattaa Sveitsi kohti historiallista miesten arvokisakultaa.

Rasmus Asplund

Ruotsin hyökkääjä Rasmus Asplund on noussut kisojen maalisiepoksi. Terävä ruotsalainen on kunnostautunut viimeistelijänä: tehot 6+0 puhuvat puolestaan, että ennemmin lauotaan kuin syötetään. Asplund löytyi Norja-pelin kahden maalin jälkeen maalipörssin kärjestä.

Ruotsin Rasmus Asplund (oikealla) juhli maaliaan Tšekkiä vastaan Oliver Ekman Larssonin kanssa.

Mikko Lehtonen

Turnauksesta löytyy laadukkaita NHL-puolustajia, mutta ykköseksi on noussut Suomen Mikko Lehtonen. Kahdeksan pistettä oikeuttavat kisojen pörssin nelossijaan ennen maanantain pelejä. Lehtonen pyörittää Suomen ykkösylivoimaa ja johtaa Leijonien pistepörssiä. Ja ryhmästä löytyy vielä konettaan käynnistelevät Miro Heiskanen ja Esa Lindell – herkullinen tilanne.

Suomen Mikko Lehtonen on nakuttanut kuuteen alkulohkopeliin tehot 2+6=8.

Roman Červenka

36-vuotias Tšekin tähtipelaaja Roman Červenka komeilee pörssikärjessä tehoin 3+8=11. Hän aloitti kisat kevyesti tehoilemalla kahteen avauspeliin 0+6. Maestro löytää vapaat pelaajat ja järjestelee maalipaikkoja ketjukavereilleen.

Jussi Olkinuora

Kisojen parhaan maalivahdin tittelistä tähän asti ei tarvitse keskustella. Suomen Jussi Olkinuoran torjuntaprosentti on häikäisevä 98,73. Neljään peliin kolme nollapeliä ja yksi päästetty maali.

Suomen Jussi Olkinuora on sementoinut paikkansa Suomen ykkösvahtina MM-kisoissa.

Kaupungin väriloisto

Kaukalon ulkopuolella on ihastuttanut Tampereen kisatunnelma kaupungilla. Kisaturistit tuovat pelipaidoillaan väriä ja iloisuudellaan eloa keskustaan. Fanialueilla, Keskustorin kesäkeitaalla ja terasseilla on iloinen ja värikäs tunnelma – juuri niin kuin kiekkokarnevaaleissa pitääkin olla.

Flopit

Austin Watson

Yhdysvaltojen NHL-hyökkääjä Austin Watson taklasi rumasti Suomen Teemu Hartikaista päähän ja lensi tempustaan suihkuun. Muutenkin MM-turnaus on mennyt mieheltä ohitse, taulussa yhä kiikarit 0+0.

Austin Watson taklasi Suomen Teemu Hartikaista päähän.

Elvis Merzļikins

Latvian tähtimaalivahti Elvis Merzļikinsin kisat eivät ole olleet satutarinaa. 28-vuotias Columbus-pelaajan torjuntaprosentti on vaivaiset 86,21 ja maaleja mennyt omiin 4,26 peliä kohti. Hänet on vaihdettu kahdesti pois maaliltaan kesken pelin. Myös Tampereen hotelliolosuhteet ovat aiheuttaneet harmitusta hänelle.

Oliver Ekman-Larsson

Ruotsin kapteeni ja Vancouverin puolustaja Oliver Ekman-Larsson on tehnyt parhaalla NHL-kaudellaan 55 pistettä. MM-kisoissa koossa on kuitenkin vasta tehot 0+1. Vaikka Rasmus Dahlin kantaakin Ruotsin puolustuksessa pistevastuuta, kapteenilta odotetaan enemmän pudotuspeleissä, jos hän pystyy pelaamaan. Kapteeni missasi Norja-pelin eikä pelaa alkulohkon päätöspelissä. Pelikunto on arvoitus pudotuspeleissä.

Frans Nielsen

Tanskan tähti Frans Nielsen on yhä ilman tehopisteitä ennen maanantain Kanada-kohtaamista. Pitkään NHL:ssä pelannut 38-vuotias konkari siirtyi täksi kaudeksi Saksan DEL-liigaan. Olympialaisissa vielä kolme pistettä, mutta nyt hanat tuntuvat oleva kiinni.

Tanskan Frans Nielsen (oikealla) ei ole vielä saanut pistejyvää kohdilleen.

Jakub Vrána

Tšekki-hyökkääjä Jakub Vrána on vaatimattomissa tehoissa 1+0 pelattuaan kuusi peliä. Detroit-hyökkääjä on nakuttanut viime kaudella NHL:ssä reilun puolen pisteen pelikeskiarvolla, mutta Tampereella ei ole vielä ketsuppipullon korkki kunnolla auennut.

Parempaa olisi voinut odottaa

Tähän mennessä suurista joukkueista Tšekki ja Yhdysvallat ovat kompuroineet pelillisesti eniten, mutta molemmat ovat menossa vahvasti silti puolivälieriin. Kazakstan avasi pistetilinsä vasta viimeisessä ottelussa. Joukkue pudotti Italian lohkojumboksi 5–2-voitolla. Myös Norjan peliesitykset ovat kaukana parhaasta mahdollisesta: maaleja omiin on tullut jo 25, joukkue johtaa selvästi jäähypörssiä ja Ruotsia vastaan tuli mahalasku maalein 1–7.

Kazakstanin maalivahti Andrei Shutovilla on riittänyt kiirettä joukkueensa maalilla. Kuva Saksa-pelistä, jossa tuli niukka 4–5-tappio.

Mauton kysymys

Kaukalon ulkopuolelta esiin nousee slovakialaistoimittaja Barbora Ziacikovan pöyristyttävä kysymys Saksan joukkueen valmentaja Jessica Campbellille. Kysymys kuului ”Millaista on olla kauniina naisena joukkueessa, jossa ympärilläsi on paljon komeita miehiä? Ehkä pidät joistakin enemmän kuin toisista.” Campbell hallitsi tilanteen hienosti oudosta kysymyksestä huolimatta. Paljon on vielä tehtävää naisten asemassa jääkiekossa.

Puheenaiheet

NHL-vahvistukset kesken kisojen

Tämän vuoden kisoissa NHL-pelaajia on tullut paljon mukaan kesken kisojen ja kovalla profiililla. Moni joukkue jätti aukkoja ja saikin laatupelaajia ryhmiinsä, kuten Suomen Heiskanen ja Mikael Granlund, Ruotsin William Nylander ja Tšekin David Pastrňák. Pelaajat nostavat samalla kisojen mielenkiintoa ja laatua, kun mukaan saadaan lisää supertähtiä.

David Pastrňák tuli vahvistamaan Tšekkiä kesken MM-kisojen.

Nokia-areenan tunnelma

Tampereen Nokia-areenan tunnelma on noussut kisojen ykköspuheenaiheeksi. Halli on ollut Suomen peleissä täynnä, mutta tunnelmaa on kuvailtu vaisuksi. Tunnelma on myös vaihdellut Suomen peleissä. Myös ääntä ja melua on ollut, mutta parempaa odotettiin. Tunnelma varmasti kohenee, kun siirrytään pudotuspeleihin.

Suomen pelien tunnelma on puhuttanut laajalti.

Yhdysvallat Tampereen yössä

Kaukalon ulkopuolelta Yhdysvaltojen joukkueen seikkailut Tampereen yöelämässä ovat nousseet esille. Joukkueesta on vahvistettu, että iltaa on vietetty ja joukkuekavereihin tutustuttu. Alkusarjan lopulla kohentuneet esitykset kielivät siitä, että fokus on siirtynyt nyt entistä vahvemmin kaukaloon.

Erikoista

Helsingin hallin tulipalo

Torstaina 19.5. Helsingin jäähallissa syttyi pieni tulipalo, joka myöhästytti A-lohkon otteluita. Esimerkiksi Tanskan pukukopissa pystyi haistamaan savun. Onni oli tilanteessa mukana, palo ei ollut suuri ja saatiin nopeasti talttumaan. Päivänkin pelit saatiin pelattua, joskin hieman myöhässä. Helsingin pelipaikan kanssa on ollut erilaisia säätöjä areenan vaihdosta alkaen. Se sopasta olisikin puuttunut, että tulipalon vuoksi toista pelipaikkaa olisi jouduttu vaihtamaan kesken kisojen.

Nokia-areenan pomput

Nokia-areenan kaukaloiden laidat ovat tuoneet omat haasteensa kisojen maalivahdeille. Areenan plekseistä peliväline on niin miesten jääkiekkoliigassa kuin MM-peleissäkin tuntunut pomppivan arvaamattomasti milloin mihinkin. Suomen Harri Säteri otti asian puheeksi. ”Varsinkin noista laseista tulee välillä aika mielenkiintoisia. Se johtunee siitä, miten lasit on kiinnitetty toisiinsa. Kiinnikkeistä kiekko välillä pomppii”, hän kertoi Latvia-pelin jälkeen.

Norjan haamumaali

Erikoisin maali nähtiin sunnuntaina Ruotsin ja Norjan kohdatessa. Norja juhli hetken maalia, kun päätykiekko kimposi tuomarin kautta maaliin. Ruotsin maalivahti Magnus Hellberg oli jo ehtinyt maalinsa sivulle kiekkoa vastaan eikä voinut kimmokkeelle mitään. Videotarkastuksen jälkeen maali hylättiin, koska se meni suoraan tuomarin kautta maaliin, eikä sellaista maalia hyväksytä.