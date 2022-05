Kristian Vesalainen pelasi viime kaudella 53 ottelua Winnipeg Jetsissä. Joni Ortio puolestaan torjui kiekkoja KHL:n Barys Nur-Sultanissa.

Joni Ortio on Suomessa pelannut TPS:ssa ja HIFK:ssa.

Jönköping

Suomalaismaalivahti Joni Ortio, 31, on tehnyt kahden kauden mittaisen sopimuksen Ruotsin jääkiekkoliigaan SHL:ään nousseen HV71:n kanssa. HV71 viihtyi vain yhden kauden toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ennen paluutaan SHL:ään.

Ortio pelasi kahdella edelliskaudella KHL:ssä Barys Nur-Sultanissa. Hänellä on KHL:stä kokemusta myös Vitjaz Podolskista. Ortio on pelannut ulkomailla myös Pohjois-Amerikassa ja ZSC Lionsissa Sveitsissä. NHL-pelejä hän sai aikoinaan tililleen Calgary Flamesissa 37 kappaletta. Kotimaan pääsarjassa Ortio on pelannut TPS:ssä ja HIFK:ssa.

HV71 kertoi Ortion tulosta maanantaina kotisivuillaan. SHL-seura Malmö Redhawks puolestaan tiedotti, että suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen, 22, liittyy joukkueeseen yhden kauden sopimuksella.

Vesalainen on pelannut viime vuodet NHL-seura Winnipeg Jetsin organisaatiossa. Vesalainen pelasi kuluvalla kaudella Jetsissä 53 runkosarjan ottelua ja keräsi tehopisteet 2+1.