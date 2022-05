Marko Anttila aikoo suunnata sunnuntaina mökilleen saunomaan ja uimaan. Leijonat pelaa ensi kerran tiistaina Tshekkiä vastaan.

Tampere

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue vetäytyi kahden vapaapäivän viettoon maireat hymyt suupielissään. Syytäkin oli. Suomi kaatoi Nokia-areenan lauantailöylyissä Itävallan 3–0 (1–0, 2–0, 0–0).

Kun USA kukisti Tampereen päiväpelissä Ruotsin jatkoajan jälkeen 3–2, Suomi on A-lohkon kärjessä ja tiistain mahdollinen Tshekki-voitto varsinaisella peliajalla tietäisi lohkovoittoa. Leijonien alkulohkosaldo imartelee: viisi voittoa, yksi voittomaalikilpailun tappio Ruotsille.

”Pelasimme hyvin varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä. Miehekäs esitys jälleen. Jussi [Olkinuora] oli taas loistava maalillaan”, Leijonien Marko Anttila kehaisi.

Sunnuntaina Leijonat lepää toden teolla ja pitää radiohiljaisuutta. Kokenut Anttila aikoi suunnata mökilleen. Ja voi veljet kuinka leveä hymy Lempäälän jätin kasvoilla välkkyikään mökkisuunnitelmista puhuttaessa.

”Aion ainakin lähteä saunomaan ja järveen uimaan”, Anttila hykerteli.

”Tällaisessa tiiviissä turnauksessa on tärkeää päästä edes jonain päivänä puhaltamaan vähän ulos.”

Lauantain Itävalta-voiton jälkeen Suomi vietti illallista yhdessä.

”Paikkaa on pidetty meille salaisena. Katsotaan, mitä tuo [joukkueenjohtaja Mika] Kortelainen on keksinyt. Luotamme häneen valinnoissa kuin vuoreen.”

Mikael Granlund kiitti Jussi Olkinuoraa nollapelistä.

Olkinuora sai venyä parhaimpiin torjuntoihinsa Suomen pelatessa alivoimaa.

Miro Heiskanen antoi kiekolle kyytiä ennen Manuel Ganahlin väliintuloa.

Leijonat kyykytti perjantain Britannia- ja lauantain Itävalta-peleissään heikompia vastustajiaan. Suomen hyökkäyspelaaminen oli iloista ja maalipaikkoja tuottavaa, eikä lisämaalien syntyminenkään olisi ollut vääryys.

Suomi on menestynyt viime olympia- ja MM-turnauksissa tiiviillä puolustuspelillään, eikä siinä Tampereellakaan ole ollut moittimista. Suomen viisi päästettyä maalia on MM-turnauksen pienin lukema – alle maalin per peli (kuusi ottelua). MM-kotikisoissa Leijonien pelissä on ollut mukana myös lisävivahteita hyökkäyspelin suuntaan.

”Aina on keksittävä uutta kuitenkin, koska vastustajat tietävät, miten pelaamme. Me yritämme keksiä jippoja ja onhan meillä maailmanluokan pelaajia tuossa. On hienoa katsoa [Miro] Heiskasta, [Mikael] Granlundia ja muita. Ovat he niin taitavia”, Anttila ihasteli.

Anttila ei silti näe Leijonien pelissä suurta muutosta.

”Ja vaikka isompaa muutosta olisikin, pidämme sen salaisuutena”, Anttila virnisti.

”Meidän on oltava aktiivisia, se on aina ollut tavoitteemme, mutta katsotaan pelien koventuessa, miten pystymme olemaan aktiivisia ja karvaamaan. Sieltä kuitenkin saa riistoista parhaita maalipaikkoja nykykiekossa. Tilanteen mukaan mennään.”

Anttilan, 36, maalitili näyttää vielä MM-kisoissa nollaa, mutta tämä ei voisi puolustavassa roolissa ja alivoimalla huhkivaa Ilves-hyökkääjää vähempää kiinnostaa. Viisi päästettyä maalia ja nolla päästettyä alivoimalla merkitsevät Anttilalle selvästi enemmän.

”Puolustuspelimme on viiden miehen yhteistyötä, jossa voimme luottaa jokaisen hoitavan oman hommansa. Tiivis yhteistyö on vahvuutemme. Alivoimalla olemme ketjukaverien kanssa olleet hyviä, mutta viidellä viittä vastaan pitää päästä paremmin huippupaikoille. Siihen täytyy jippoja keksiä”, tutusti Hannes Björnisen ja Saku Mäenalasen kanssa raatava Anttila ruoti.

Suomen joukkueenjohtaja Mika Kortelainen (vas.) oli joukkueensa illallisvastaava. Kuva aiemmista Leijonien harjoituksista.